Taylor Swift deve fazer papel de Whitney Houston em nova versão de 'O Guarda-Costas'

Hollywood está planejando uma nova versão do icônico filme 'O Guarda-Costas', lançado originalmente em 1992, e já temos uma artista cotada para o papel de Whitney Houston: Taylor Swift. O diretor e roteirista do remake já foram escolhidos. Quem vai comandar a produção, inclusive, é Sam Wrench, o mesmo diretor do filme da The Eras Tour, que está disponível no streaming. Logo, os fãs especularam a participação de Taylor. Já Idris Elba é o favorito para interpretar o guarda-costas. O filme original teve grande sucesso de bilheteira, recebeu duas indicações ao Oscar e a trilha sonora, que foi um marco na carreira de Whitney, conquistou diversos prêmios.



