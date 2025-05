Iza critica palpites da web por reatar com Yuri Lima após traição: ‘Ninguém tem nada a ver’ Cantora falou pela primeira vez sobre a decisão de reatar com o pai de sua filha, Nala, de 7 meses Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/05/2025 - 14h13 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iza falou pela primeira vez sobre reconciliação com Yuri Lima Reprodução/Instagram

A cantora Iza, de 34 anos, falou pela primeira vez sobre a reconciliação com Yuri Lima, de 30 anos, pai de sua primeira filha, Nala, de 7 meses.

O casal se separou em julho de 2024, quando a artista revelou ter descoberto uma traição por parte do jogador de futebol durante a gravidez.

Em entrevista ao podcast É Nóia Minha?, a cantora abriu o jogo sobre o ocorrido e a decisão de retomar o relacionamento. O episódio, intitulado “O que te faz perder os cabelos”, foi divulgado nesta quinta-feira (15).

“Caiu uma bomba na minha casa, caiu uma bomba na minha cabeça, aí eu achei que eu precisava dominar a narrativa, por uma questão puramente de ego, e muito ingênua, de achar que as pessoas iriam ouvir a minha versão e falar: ‘Ok, acolhemos a sua versão e vamos ficar aqui, calados, porque não temos nada a ver com isso, você está só se protegendo’”, relembrou Iza.

‌



No entanto, segundo a artista, ela acabou abrindo uma porta para que pessoas de todos os lugares, “muitas delas lá do bueiro”, falassem “todo tipo de coisa”.

“Recebi muito carinho, muito amor, mas as pessoas começaram a controlar minha vida como uma novela como se a minha decisão fosse impactar diretamente na vida delas”, afirmou a cantora.

‌



Apesar disso, Iza admitiu que não se arrepende de ter exposto a traição. “Fiz algumas coisas porque eu não tenho sangue de barata. Se a situação que aconteceu acontecesse com alguma pessoa na minha situação e ela fizesse uma live arrancando a calcinha pela cabeça, essa pessoa estaria certa, porque foi algo que aconteceu no momento e algo que eu precisava colocar para fora.”

Entretanto, quando decidiu reatar com Yuri Lima, ela escolheu se posicionar de outra forma. “A partir do momento em que tomei outra decisão, eu falei: ‘Agora não vou avisar nada para ninguém, porque as pessoas vão ver. E aí, quem quiser achar que eu estou louca, vai achar que estou louca. Quem quiser falar: ‘Ai, maravilhosa, é a família dela’, vai dizer isso”.

‌



Iza ainda afirmou que sua decisão é algo pessoal. “Como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida se a gente tem todo direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás, ou até terminar? Se quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso. A partir desse episódio, aprendi a lidar com as minhas frustrações.”

A artista também declarou que não se importa mais com a opinião alheia. “Liguei um fod*-se tão bonito e espiritual que me elevou, foi tão libertador. Se passei por isso, estou de peito aberto, cagand* para o que os outros falam, posso fazer o que eu quiser. A vida continua apesar das pessoas concordarem ou discordarem de você”, finalizou.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.