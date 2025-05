Semana S do Rio de Janeiro terá show de Iza, Baile Charme e serviços gratuitos na Praça Mauá Evento realizado simultaneamente em todo o país tem como objetivo apresentar à população o impacto econômico e social do Sistema Comércio... Cartão de Visita|Do R7 14/05/2025 - 11h26 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h26 ) twitter

RIO DE JANEIRO - A Praça Mauá, no Centro do Rio, receberá, no dia 17 de maio, a Semana S, uma programação gratuita de serviços e atrações promovida por Sesc, Senac e Fecomércio RJ. A atividade, idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), acontecerá simultaneamente em todos os estados brasileiros e tem como objetivo mostrar à população o impacto social e econômico dessas organizações, mantidas por empresas do setor terciário.

O destaque da programação será o show gratuito da cantora Iza, precedido pelo tradicional Baile Charme do Viaduto de Madureira com dançarinos do ritmo. Ao longo do dia, a partir das 11h, o público poderá circular por arenas, vivenciando experiências práticas que representam o dia a dia das 93 unidades fixas e móveis das instituições no estado do Rio de Janeiro.

A estrutura será dividida em núcleos temáticos, como Arena Conteúdo, Arena Esporte, Beleza e Bem-estar, Diversão, Editora Senac, Gastronomia, Moda e Artesanato, Saúde, Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação, Turismo, Escola Móvel Pet, BiblioSesc e Crei (Centro de Referência em Educação Inclusiva Sesc Senac), além do palco para shows e a área de atendimento ao público.

‌



Experimentação, interatividade, serviços e conhecimento

Os visitantes poderão participar de atividades interativas sobre sustentabilidade, com foco em compostagem, plantio urbano, vasos autoirrigáveis e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Também conhecerão a exposição “Guia da Folia: Caminhos Antirracistas”, que valoriza o samba como patrimônio cultural e instrumento de resistência.

‌



Em um espaço dedicado a experiência imersiva o participante terá a oportunidade de experimentar um óculo de realidade virtual, suas aplicações e jogos diversos. O público jovem e criativo terá a oportunidade de aprender, em oficinas, as “Top dicas para viralizar reels nas redes sociais” ou “Os primeiros passos para empreender em qualquer área”.

Na Arena Nerd, será possível interagir com diversos jogos de tabuleiro que exploram ciência, tecnologia e estratégia, proporcionando momentos de aprendizado e diversão. A unidade Móvel BiblioSesc - biblioteca sobre rodas do Sesc – estacionará na praça e oferecerá mediações de leitura e contações de histórias, com foco na formação de leitores. Nos Exergames, os participantes poderão se envolver com jogos digitais que aliam atividade física e estímulo cognitivo, por meio da captura de movimentos corporais.

‌



Haverá espaço para cuidar do corpo, da mente e do visual, com quick massage, maquiagem e reflexologia podal. Quem estiver com animais de estimação poderá proporcionar aos bichinhos os cuidados da Escola Móvel Pet, unidade itinerante equipada para oferecer serviços gratuitos de estética animal. No circuito interativo da área da saúde, os visitantes poderão realizar práticas como reanimação cardiopulmonar em manequins de simulação realística, além de conhecer o “Kit Simulador de Idosos”, que reproduz limitações físicas para sensibilizar o público sobre o envelhecimento.

A programação contempla também ações de inclusão e responsabilidade social, como o projeto Mulheres Plurais, que oferece serviços de acolhimento sobre o ciclo de violências, e o Turismo, com vivências de hospitalidade e imersão nos atrativos turísticos da região. Grupos de idosos, jovens aprendizes e alunos de instituições parceiras também participarão da experiência, reforçando o caráter democrático da iniciativa. Artistas de rua, performances circenses, experiências poéticas e o tour a pé pela região da Pequena África integram a agenda itinerante do evento.

O Crei - Centro de Referência em Educação Inclusiva localizado no Sesc Tijuca – montará um espaço multissensorial para estimular os sentidos e apoiar o desenvolvimento de crianças com e sem deficiência. A proposta é mostrar como a estrutura sensorial contribui para a regulação emocional, o aprendizado e a socialização. A experiência prática será conduzida a partir das vivências cotidianas do Crei, que tem observado avanços importantes nas interações e no bem-estar dos atendidos.

A programação completa poderá ser consultada em breve em www.sescrio.org.br e www.rj.senac.br.

Números de Sesc e Senac no Rio de Janeiro

Em 2024, o Senac RJ registrou mais de 100 mil matrículas em cursos de capacitação e formação profissional. Já o Sesc RJ alcançou mais de 29,7 milhões de atendimentos à população, em serviços nas áreas assistência, cultura, educação, lazer e saúde.

“O Sistema Fecomércio tem um compromisso permanente com o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Por meio da Fecomércio, atuamos para melhorar o ambiente de negócios e estimular a economia com ações e eventos que fortalecem o setor de comércio de bens, serviços e turismo. O Senac RJ é fundamental na formação e na qualificação profissional, preparando milhares de pessoas para o mercado de trabalho. Já o Sesc RJ contribui diretamente para a qualidade de vida da população com ações nas áreas de assistência, cultura, educação, lazer e saúde. E esse trabalho, além de todos os impactos positivos, ainda gera arrecadação para o estado aprimorar suas políticas públicas, num círculo virtuoso que beneficia a sociedade como um todo”, afirma Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

Entenda o que é o Sistema Comércio

O Sesc (Serviço Social do Comércio) atua nas áreas de assistência, cultura, educação, saúde e lazer, prestando serviços gratuitos ou com valores acessíveis à população, visando o bem-estar social. O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) tem como missão educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Ambas as instituições são financiadas por empresas do setor terciário e têm a sua atuação voltada prioritariamente a trabalhadores desse setor, mas extensiva a toda a sociedade.

Sesc e Senac estão presentes nos 26 estados e no Distrito Federal. Regionalmente, as entidades são geridas pelas Federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio). No Rio, ela reúne 59 sindicatos patronais, líderes empresariais, especialistas e consultores que se dedicam a fomentar o desenvolvimento econômico e social e lutar por um melhor ambiente de negócios para o setor.

A Federação desenvolve soluções, pesquisas e disponibiliza conteúdo sobre questões que impactam a vida do empreendedor e colaboram nas decisões dos gestores públicos. Representa mais de 286 mil estabelecimentos, que respondem por 2/3 da atividade econômica do estado e 70% dos estabelecimentos, gerando mais de 1,8 milhão de empregos formais, que equivalem a 61% dos postos de trabalho no estado.

As três entidades integram o Sistema Comércio, liderado nacionalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e atuam de forma complementar para impulsionar o desenvolvimento humano, econômico e social do país.

SERVIÇO

Semana S na Praça Mauá, Rio de Janeiro

Dia 17 de maio de 2025

Das 11h às 20h30

Realização: CNC, Fecomércio RJ, Sesc RJ e Senac RJ

Grátis

Livre

Mais informações: www.sescrio.org.br e www.rj.senac.br