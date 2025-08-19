Logo R7.com
Gustavo Mioto deixa de seguir Ana Castela após suposto affair da cantora com Zé Felipe

Ana Castela teria pegado uma carona no jatinho de Zé Felipe para Londrina, o que pode ter sido o motivo para o caso

Eita atrás de eita. A amizade de infância de Ana Castela e Zé Felipe continua rendendo no mundo dos famosos. O ex dela, Gustavo Mioto, teria deixado de seguir a Boiadeira nas redes sociais após a aproximação de Ana Castela com o ex de Virgínia Fonseca. Ana Castela teria até pegado uma carona no jatinho de Zé Felipe para Londrina. Até então, Gustavo Mioto seguia a Ana Castela e os ex sogros nas redes sociais. O que não acontece mais. Será que ele magoou?

