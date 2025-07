Exclusivo: Gustavo Mioto fala de carreira lá fora e fãs em êxtase por parceria com Ana Castela Cantor é o primeiro artista sertanejo a assinar contrato com a WME, maior agência de entretenimento global Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gustavo Mioto vai cantar em outros idiomas em nova fase da carreira Reprodução/Instagram/@gustavomioto

Gustavo Mioto completa 13 anos de carreira em 2025 e tem muito o que celebrar. Desde que lançou a música Princesa, em parceria com Ana Castela, está entre os artistas brasileiros mais ouvidos das principais plataformas de streaming.

A canção, aliás, criou um furor entre os fãs, já que ele canta ao lado da ex-namorada — os dois se relacionaram entre junho de 2023 e dezembro de 2024.

“É normal [essa empolgação dos fãs], porque a gente sabe muito bem que eles esperavam muito por essa música, torciam para que saísse logo para a gente ter uma segunda música juntos [Mioto e Ana Castela também cantam Fronteira, lançada em novembro de 2023]. E é tão legal que eles estejam empolgados, engajando tanto, fazendo a música acontecer”, diz Mioto, em conversa exclusiva com o blog — apesar do êxtase dos fãs, ele e Castela negaram uma possível reconciliação.

RESUMO DA NOTÍCIA Gustavo Mioto celebra 13 anos de carreira e o sucesso da música Princesa com Ana Castela.

Ele é o primeiro artista sertanejo a assinar com a WME, buscando uma carreira internacional.

Mioto sonha em parcerias com artistas internacionais como John Mayer e Ed Sheeran.

Apesar da fama, ele preserva a vida pessoal e busca equilibrar carreira e tempo livre com a família. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sucesso no Brasil, o cantor agora quer desbravar o mundo com uma carreira internacional. Ele é o primeiro artista sertanejo a assinar com a WME, maior agência de entretenimento global, que tem em seu portfólio nomes como Anitta, Adele, Dua Lipa, The Weeknd, entre outros.

‌



“Essa parceria surgiu a partir de uma pessoa lá dentro que já conhecia o meu trabalho e ficou interessada em fazer essa mescla do Brasil com a música country. Eu também já tinha essa vontade, estava indo para Nashville [conhecida como o coração da música country nos EUA] trabalhar e meio que juntou as duas vontades com a oportunidade de estar com eles. Foi na hora certa, fazendo a coisa certa, no lugar certo”, comemora.

Parcerias internacionais

Gustavo Mioto e Ana Castela lançaram juntos 'Princesa' Reprodução/Instagram/@gustavomioto

Além de Ana Castela, Mioto já fez uma série de parcerias musicais, como com Jão, Murilo Huff, Fábio Jr. e Felipe Araújo, entre outros. Agora, com a carreira internacional, pode ser uma oportunidade de fazer feats com artistas gringos.

‌



E ele já tem uma lista de pessoas com quem gostaria de trabalhar. “John Mayer, Luke Combs, Michael Bublé, Ed Sheeran são excelentes nomes”, afirma.

“Estamos fechando com essa empresa justamente para uma carreira internacional. Podem esperar. No trabalho que estamos pensando em soltar no final do ano ou começo do próximo ano, já são músicas em outras línguas, em inglês, em espanhol, mas também não vou deixar o português”, completa.

‌



Como não ‘surtar’ com a fama

Com mais de 8,5 milhões de seguidores no Instagram, Mioto sabe do impacto que causa na vida das pessoas e também do “peso” da fama. Depois do fim do namoro, ele evita falar da vida pessoal e tem o “pé no chão” para lidar com os holofotes.

“Acho que a melhor maneira de lidar com a fama é saber a responsabilidade que isso carrega para não surtar, para não perder a cabeça do lugar. Lembrar quantas pessoas estão com você, quantas pessoas dependem do que você pensa, do que você fala. A melhor maneira é saber o que isso acarreta”, declara.

Mesmo com a agenda de shows cheia, ele também faz questão de ter tempo livre para ser “gente como a gente”.

“Costumamos planejar minha carreira justamente para ter esse tipo de tempo ocioso, vago, de ócio criativo. Para ter passeio com a família, tempo livre com amigos, falar de alguma coisa que não seja música. Acho que isso é bem saudável, seria uma besteira não fazer. Às vezes não dá, acaba acumulando algumas coisas, mas a gente consegue compensar depois”, diz.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp