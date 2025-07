‘Caraca, Muleke!’: Thiaguinho faz o público vibrar em mais um show da nova turnê Cantor mistura nostalgia e novidade em apresentação marcante em São Paulo Blog da Thaís Sant'Anna|Maria Cunha, especial para o blog 09/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thiaguinho entregou noite cheia de hits e energia contagiante Reprodução/Instagram/@thiaguinho

O cantor Thiaguinho voltou ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, na última terça-feira (8), véspera de feriado, e transformou a noite em um espetáculo cheio de nostalgia e, claro, muito pagode.

A nova turnê do cantor, Sorte, levou o público ao delírio com um repertório que mistura frescor e memória afetiva, numa performance que faz jus à fama de um dos artistas mais carismáticos do país.

RESUMO DA NOTÍCIA Thiaguinho encantou o público em show no Espaço Unimed, Sâo Paulo, com sua nova turnê Sorte .

O repertório misturou nostalgia e novidades, incluindo a canção Em Busca da Minha Sorte .

O show, de 2h30, apresentou uma produção impressionante com iluminação e cenários elaborados.

Thiaguinho equilibrou com maestria momentos novos e clássicos, proporcionando uma experiência emocional ao público. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Com cerca de 2h30 de duração, o show foi um verdadeiro passeio musical guiado pela versatilidade de Thiaguinho. As músicas combinam pagode tradicional com influências contemporâneas, tudo com a assinatura inconfundível do cantor.

O álbum que dá nome à turnê tem direção musical assinada por ele, em parceria com Prateado e Gabriel Barriga, e representa um novo capítulo importante em sua trajetória artística.

‌



Entre as faixas do novo trabalho, Em Busca da Minha Sorte foi um dos destaques da noite, cantada em coro pelo público.

“Estamos compartilhando não apenas músicas, mas um pedaço do meu coração e da minha história. Este trabalho representa o que mais amo fazer nessa vida: criar músicas que inspirem, emocionem e conectem as pessoas. Espero que todos sintam tanto prazer em ouvir quanto eu tive em criá-las”, declarou o cantor.

‌



Pulseiras de LED sincronizadas completaram a experiência visual do show Reprodução/Instagram/@thiaguinho

Mas foi ao revisitar os sucessos da carreira e músicas da época do Exaltasamba que o artista levou a plateia à loucura. O público não apenas cantava junto, mas vivia intensamente cada batida. Thiaguinho provou, mais uma vez, que sabe como poucos equilibrar o novo e o nostálgico, mantendo a energia lá em cima do início ao fim.

A produção também impressionou. Com um cenário bem construído, iluminação impactante e as famosas pulseiras de LED — como as usadas em shows de Coldplay e Taylor Swift — o espetáculo se tornou também uma experiência visual, totalmente sincronizada com cada momento do show.

‌



Do começo ao fim, Thiaguinho comandou a noite com carisma e presença de palco. No encerramento, ficou a sensação coletiva de que foi um show que não se assiste — se sente. Como ele mesmo canta: foi uma noite de “energia surreal”.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp