Edu Guedes recebe alta de UTI após cirurgia para retirada de tumor: 'Força e resiliência' O chef de cozinha e apresentador falou pela primeira vez depois de realizar o procedimento no pâncreas Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 09/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 09/07/2025 - 13h31 )

edu guedes Reprodução/Instagram @eduguedesoficial - 09.07.2025

Edu Guedes recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na manhã desta quarta-feira (9). O chef de cozinha e apresentador passou por uma cirurgia de emergência no último sábado (5) após descobrir um câncer no pâncreas. O procedimento foi realizado em um hospital particular de São Paulo.

“Edu segue se recuperando de forma extraordinária. Sua força e resiliência serão fundamentais durante a jornada de recuperação”, informou a assessoria de imprensa do artista.

Nas redes sociais, Edu falou pela primeira vez desde o diagnóstico de câncer e deu detalhes do quadro de saúde dele. Ele contou que procurou um médico devido a uma crise renal.

“As pedras nos rins e a investigação do meu médico salvaram a minha vida. A gente decidiu fazer duas cirurgias para os rins estarem bons e fortes para uma cirurgia mais delicada.”

Ele também agradeceu o carinho dos amigos, fãs e seguidores, e celebrar a boa recuperação.

Assista ao vídeo:

