Edu Guedes está em evolução após cirurgia de câncer: ‘Mostrando a força que tem’

Edu Guedes segue em recuperação após cirurgia Reprodução/Instagram @eduguedesoficial - 08.05.2025

Edu Guedes, que passou por uma cirurgia de emergência no último sábado (5) após ser diagnosticado com câncer no pâncreas, segue internado em um hospital particular em São Paulo.

Os médicos atualizaram o estado de saúde do apresentador nesta terça-feira (8) e a boa notícia é que o quadro dele está evoluindo bem e rápido, para a surpresa da equipe.

“Edu Guedes passou uma ‘noite muito boa’ e segue em recuperação. Segundo os médicos, a evolução está sendo mais rápida que o esperado, mostrando a força que tem”, informa o boletim médico.

Ainda de acordo com a nota, Edu tem acompanhado as mensagens e agradeceu “por toda manifestação de carinho que tem recebido”.

‌



Edu Guedes, de 51 anos, foi diagnosticado com câncer de pâncreas e passou por una cirurgia de emergência no sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirada de nódulos. A operação foi realizada após uma crise renal e uma infecção que o levaram a uma investigação mais aprofundada. Ele segue sob observação médica pelo menos por sete dias.

Ana Hickmann, mulher do artista, agradeceu o apoio dos fãs, amigos e seguidores desde o diagnóstico de Edu. A apresentadora também pediu vibrações positivas para a breve recuperação do marido.

‌



“Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura”, escreveu Ana nas redes sociais.

“O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve. Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada”, completou.

