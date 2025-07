Nicki Minaj comenta possível feat com Taylor Swift: “Seria fenomenal” Em conversa com fãs, rapper elogia cantora pop e reacende expectativas por uma colaboração inédita. TMJ Brazil|Do R7 08/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h42 ) twitter

Na última segunda-feira (07), a rapper Nicki Minaj participou de uma conversa com os fãs por meio da plataforma Stationhead, onde ouviu músicas e interagiu com sua fã base. Durante o bate-papo, a artista comentou sobre a possibilidade de uma das colaborações mais aguardadas pelo público: uma parceria musical com Taylor Swift, intérprete do hit “Shake It Off”. Apesar de manterem uma amizade de longa data, as cantoras nunca lançaram uma faixa juntas, o que aumentou ainda mais a curiosidade dos fãs ao longo dos anos. Questionada sobre a chance de um feat com Taylor, Nicki Minaj não escondeu a empolgação: “Sou muito fã da música dela e acho que isso seria fenomenal em todos os sentidos.” Nicki Minaj e Taylor Swift já dividiram o palco anteriormente. Em uma das apresentações mais memoráveis da premiação MTV Video Music Awards de 2015, as duas cantoras performaram juntas os sucessos “The Night Is Still Young” e “Bad Blood”, em um momento que marcou a cultura pop. A aproximação entre as artistas começou alguns anos antes, quando Taylor Swift usou o Twitter para declarar seu vício na música “Super Bass”, lançada por Nicki em seu álbum “Pink Friday” (2010). Desde então, ambas mantêm uma relação amistosa e seguem trocando elogios públicos com frequência. Agora, com a possibilidade de uma colaboração oficial em pauta, os fãs seguem na expectativa de ver a união dessas duas potências da música em um lançamento inédito.