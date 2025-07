Guilherme Leicam fala sobre críticas por aparência: ‘Envelheci, engordei, casei, vivi’ Em entrevista exclusiva, ator negou ter feito um novo procedimento e desabafou sobre o uso das redes para ‘julgar o próximo’ Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 08/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h00 ) twitter

Guilherme Leicam ficou chocado com as críticas sobre sua aparência Reprodução/Instagram @guilhermeleicam

Guilherme Leicam, de 34 anos, virou um dos assuntos mais comentados desta segunda-feira (7) na mídia após participar de um programa de televisão. Nas redes sociais, as pessoas criticaram a aparência do ator e chegaram a dizer que ele teria feito uma “desarmonização facial”.

Em conversa exclusiva com o blog, Guilherme confessa ter ficado chocado com a repercussão e negou ter passado por um procedimento recentemente — ele fez um há quatro anos —, e acredita que tudo aconteceu porque as pessoas ainda têm a visão dele como galã de novela teen.

“Fiquei bem confuso com essas polêmicas. Mas, o que pode ter acontecido, é que faz cinco anos que estou fora do ar, e as pessoas ficam com aquela imagem de quem eu era quando fazia Malhação, há 13 anos, quando tinha 20. De lá pra cá, eu envelheci, engordei, casei, eu vivi [risos]”, diz ele, sem perder o bom humor.

Guilherme chegou a fazer uma harmonização facial em 2021 e, na época, recebeu muitos elogios. “Muita gente falou que ficou bacana, de forma positiva, que o procedimento foi uma autocuidado importante, apesar que não era muito comum homens falarem que tinham feito harmonização, fui um dos primeiros. De lá pra cá, nem fiz mais, não houve necessidade”.

“Não sou vaidoso, sempre falo que os atores não podem ter vaidade porque são um camaleão. Precisamos estar com um visual hoje, outro amanhã. O que fiz foi uma autocuidado, como alguém que vai pra academia, que cuida do cabelo, corpo, saúde”, explica.

‘Conforme confiamos mais na IA, pensamos menos’

Guilherme Leicam Reprodução/Instagram @guilhermeleicam

Guilherme ainda fez um desabafo sobre como as redes sociais são usadas para o lado ruim, apenas para julgar os outros. “As pessoas estão ficando ‘desinteligentes’, nem sei se usa esse termo [risos]. Conforme a gente confia mais na inteligência artificial, o ser humano pensa menos. Vejo as pessoas escondidas atrás das redes sociais, podendo julgar o próximo sem mesmo olhar pra vida delas. Todo mundo agora é exposto, só não estão preparados emocionalmente para isso”, opina.

O ator garante que não se abala com os comentários maldosos. “As pessoas ao meu redor, que me amam, se afetam mais. Quanto mais relevante você for, quanto mais te conhecerem, mais vão falar sobre você. Lido de forma muito natural, mas prezo e torço para que a gente seja mais humano. Ao invés de usar internet para agredir, atacar alguém, usar para acrescentar algo, pra ensinar, pra deixar um legado”.

Projetos sociais

A participação no programa Domingo Legal foi para divulgar seu projeto social, Identid’Arte, segundo Leicam, que ensina música, teatro, dança.

“E também para falar sobre o Estúdio de Atores, um projeto audiovisual em que a gente vai dirigir uma série independente, com novos atores, no Rio. Quero usar isso para mudar a vida das pessoas, quero ser instrumento. Quero falar sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, feminicídios. Cada episódio vai ter um tema importante”, relata.

