Thais Carla rebate críticas após emagrecer 47 kg: 'Bariátrica não foi pra caber em um padrão' Em entrevista exclusiva, influenciadora e bailarina fala do processo de emagrecimento e do apoio do marido e das filhas Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'Anna 22/06/2025 - 18h44 (Atualizado em 23/06/2025 - 02h00 )

Thais Carla com o novo visual: menos 47 quilos e cabelos platinados Reprodução/Instagram @thaiscarla

Thais Carla virou um dos assuntos mais comentados dos últimos dias pela sua mudança no visual. A bailarina e influenciadora, de 33 anos, passou por uma cirurgia bariátrica no final de abril, em que perdeu 47 kg — entre o pré, com dieta e treino, e o pós-operatório — e, para completar a nova fase, ainda aderiu aos fios loiros.

“Estou me sentindo renovada. Foi um processo intenso, físico e emocional, mas fiz com consciência, com acompanhamento e, principalmente, por mim. O cabelo veio como parte dessa transformação, como um símbolo de que estou me olhando com mais carinho. Me reconhecer no espelho tem sido uma redescoberta. Não porque não me reconhecia antes, mas porque agora estou me vendo com outros olhos, mais leves, mais cuidadosos”, diz ela, em entrevista exclusiva ao blog.

Apesar dos tantos quilos deixados para trás, Thais faz questão de ressaltar que “a meta nunca foi só emagrecer, mas viver com mais qualidade” e que não realizou o procedimento por pressão estética, mas por saúde. “A bariátrica não foi pra caber em um padrão, foi pra expandir minha vida”, completa.

Feliz com a balança?

Thais Carla mudou alimentação e voltou a treinar Reprodução/Instagram @thaiscarla

Thais não tem o objetivo de emagrecer mais, mas pode ser que aconteça, já que mudou seus hábitos. “O mais importante não está só no número, mas em tudo o que ganhei com essa perda; energia, disposição, autoestima e saúde. Estou respeitando meu tempo, meu corpo e as orientações médicas. Se vier mais perda de peso como consequência desse cuidado, tudo bem”, afirma.

‌



“Tenho acompanhamento com nutricionista, psicóloga, endócrino, educador físico… tudo isso faz parte. Minha alimentação está diferente, mais consciente. E eu estou cada dia mais ativa, voltei a treinar, a dançar. Me mexer tem feito parte da minha cura e da minha liberdade.”

Críticas antes e depois

A influenciadora recebeu algumas críticas, dizendo que ela sempre defendeu a liberdade de ser gorda, mas que agora “traiu” seus seguidores. Thais, porém, discorda.

‌



“Eu sempre me amei como sou, sempre defendi o corpo gordo. Mas comecei a sentir limitações reais, dores, dificuldades para acompanhar o ritmo das minhas filhas, por exemplo. Queria mais tempo de vida com elas, com qualidade. A bariátrica não foi pra caber em um padrão, foi pra expandir minha vida”, declara ela, que é mãe de Maria, de 8 anos, e de Eva, de 5, de seu casamento com Israel Reis.

“Já entendi que, para muita gente, o corpo da mulher, principalmente o corpo gordo, nunca vai ser suficiente. Então, escolhi me libertar disso. Quem torce de verdade por mim, vai entender que autoestima e emagrecimento não são inimigos. Continuo sendo quem eu sou, só que me cuidando de outro jeito agora. Continuo lutando contra a gordofobia dentro e fora da internet. Minha cirurgia não é um ato de ódio ao meu corpo, pelo contrário, é um ato de amor.”

‌



“Meu marido nunca me pressionou a emagrecer”

Thais Carla recebeu apoio do marido e das filhas durante processo Reprodução/Instagram @thaiscarla

Se tem uma opinião que vale a pena para Thais, é a da família. Segundo ela, Israel a apoiou desde o primeiro dia para a realização da bariátrica.

“Ele nunca me pressionou a emagrecer. Mas quando decidi fazer a cirurgia, ele esteve ao meu lado em todos os momentos, nos medos, nas dores, nas vitórias. E, hoje, ele me olha com o mesmo amor de sempre, só que vê também uma mulher mais leve, mais disposta, mais feliz”, afirma.

“Minhas filhas amaram [meu novo visual]. Para elas, o mais importante é ver a mamãe bem, com mais energia, brincando, correndo atrás. E acho lindo que, para elas, eu sempre fui linda. O olhar das minhas filhas me lembra todos os dias que o amor-próprio começa no espelho, mas se fortalece no afeto que a gente recebe e devolve.”

