Thais Carla faz cirurgia bariátrica para perder peso e ter mais qualidade de vida

A dançarina Thais Carla realizou uma cirurgia bariátrica para perder peso e melhorar a qualidade de vida. Ela esclareceu que, mesmo não tendo problemas com o corpo, precisou passar pelo procedimento por questões de saúde e para poder continuar na profissão, além de conseguir cuidar das duas filhas pequenas. Thais já tinha perdido cerca de 30 quilos fazendo dieta e tendo uma rotina de exercícios. Agora, ela pretende compartilhar com os fãs o passo a passo da recuperação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!