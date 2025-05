Wanessa não descarta volta com Dado, mas diz estar focada ‘nos filhos, carreira e amigos’ Cantora, que lança trabalho em celebração aos 25 anos de carreira, assume que tinha ‘necessidade de aprovação’ Blog da Thaís Sant'Anna|Do R7 27/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 02h00 ) twitter

Wanessa Camargo está em uma fase mais caseira Reprodução/Instagram @wanessa

Wanessa Camargo, de 42 anos, não confirmou e nem negou uma possível reconciliação com Dado Dolabella, 44, de quem se separou em fevereiro — eles estavam juntos desde 2022, mas já haviam se relacionado no passado, entre 2000 e 2002.

Em conversa exclusiva com o blog — a primeira parte da entrevista você pode ler aqui —, a cantora diz que “o futuro a Deus pertence” e que deseja “toda a felicidade do mundo” ao ator.

Ela afirma que, no momento, suas prioridades são outras e que está mais caseira. “Estou, realmente, focada em três coisas na minha vida. Primeiro nos meus filhos [João Francisco, de 10, e José Marcus, de 13, do casamento com Marcus Buaiz], depois na minha carreira e na minha vida com meus amigos, com a minha família. Fico com meus amigos em casa, ou em algum lugar particular. Sair para festas é raro. Tô muito nessa vibe”, declara.

‘Nunca deixe ninguém tirar sua essência’

Se a vida amorosa anda em ‘stand by’, profissionalmente Wanessa está comemorando Bodas de Prata. Ela lançou no último dia 16 o projeto Wan 2k25, com releituras de seus hits, como Amor, Amor, Apaixonada por Você, Não resisto a Nós Dois, entre outros. A dica para tantos anos de carreira? Não perca sua essência.

‌



Wanessa Camargo com os filhos Reprodução/Instagram @wanessa

“O mundo da música está tão diferente do que era na minha época, em que era necessária uma estrutura profissional para começar as coisas. Hoje você pode viralizar com um celular na mão. Acho que o mais importante de tudo é se cercar de gente boa para trabalhar, que você confia, que te respeite. Nunca deixe ninguém tirar sua liberdade criativa, sua essência”, ensina.

Ter seguidores é bom, mas não é tudo. “E, por mais difícil que seja, não ficar só pensando em números, streamings, porque isso pode virar uma dopamina viciante, que pode te consumir. O mais importante, quando a gente trabalha com música, é entender que trabalha com arte, com sentimento, é equilibrar o jogo do mercado com quem você é.”

‌



‘Tinha necessidade de aprovação’

Os 25 anos de carreira trouxeram mais segurança para a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godói. “Eu tinha muito essa necessidade de aprovação de fora, e isso vem mudando muito. Principalmente, de um ano pra cá. Foi onde aprendi mesmo a olhar internamente, e a confiar em quem eu sou”, explica.

“Acho que cometi erros, como todo mundo comete. Digo assim, até de escolha de roupa, maquiagem, parceria ou decisões profissionais. Mas vejo muitos acertos. E o resultado disso se reflete em um carinho gigantesco que recebo das pessoas. Queria ter sido mais segura, ter falado ‘não’ quando precisava, ter dito ‘sim’ quando o mundo não deixou. [...] Tenho orgulho das músicas, do trabalho, das pessoas que conheci, de ver a minha evolução no palco. Lembro os medos que tinha e como eles são bobos. Fico feliz com tudo que alcancei.”

