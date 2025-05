Simone Mendes enfrenta problema para cantar, cai no choro e recebe apoio do público Cantora ficou rouca durante o show, se emocionou ao lamentar o problema na voz e contou com o coro dos fãs para seguir a apresentação...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share