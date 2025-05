Exclusivo: Wanessa celebra Bodas de Prata, elogia Isis Valverde e fala de Dado Dolabella Em conversa com o blog, cantora fala dos 25 anos de carreira e de sua relação com o ex-marido: ‘Não somos um casal, mas uma família’ Blog da Thaís Sant'Anna|Do R7 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 ) twitter

Wanessa Camargo celebra 25 anos de carreira Divulgação/Eryck Patryck

“Tanta coisa linda que vivi nesta estrada, mas muita coisa ainda para alcançar”. É neste clima de nostalgia, mas também de ansiedade pelo que vem por aí, que Wanessa Camargo, de 42 anos, celebra as Bodas de Prata de sua carreira.

Para comemorar, ela lança o projeto Wan 2k25, com releituras de seus hits, como Amor, Amor, Apaixonada por Você, Não resisto a Nós Dois, entre outros. A data? A última sexta-feira (16), dia em que seu avô paterno, Francisco, completaria 88 anos — ele faleceu em 2020. “Simbolicamente, para mim, tem um valor muito grande”, declara.

Em conversa exclusiva com o blog, Wanessa fala dos aprendizados, tanto na vida profissional, quanto na pessoal, nestes 25 anos desde que se lançou como cantora. Como toda pessoa famosa, a artista sabe do interesse do público pela sua vida pessoal — e aprendeu a lidar com isso. Por isso, não se importou em abordar temas como o casamento do ex-marido, Marcus Buaiz, com Isis Valverde, que fizeram uma cerimônia no dia 3 de maio. Wanessa e o empresário ficaram juntos por 17 anos, têm dois filhos, João Francisco, de 10, e José Marcus, de 13, e se separaram em 2022

Ela ainda falou dos boatos sobre uma possível reconciliação com Dado Dolabella, com quem terminou o namoro em fevereiro — eles estavam juntos desde 2022, mas já haviam se relacionamento no passado, entre 2000 e 2002. Afinal, reataram?

Confira a primeira parte da entrevista (sim, rendeu e teremos parte dois rs):

Bodas de Prata

“Comecei muito nova, com 17 anos, e olhando para trás é uma estrada longa que percebo que percorri. E tenho muita alegria, muita honra, muito aprendizado e amor. Minha relação com os fãs, ao longo do tempo, foi tendo cada vez mais conexão. Pessoas que estão comigo desde que eram crianças. Todas as apresentações, shows, parcerias, músicas que cantei, só gratidão. Feliz aquele que trabalha com aquilo que ama. Tenho isso na minha vida e sou muito grata.”

Escolha dos hits

“A grande ideia é fazer uma tour em que eu possa abraçar toda essa história, todos esses 25 anos de música. Mas fui desdobrando. [...] A gente foi buscando, dentro dos hits preferidos dos fãs, e escolhendo parceiros [como Ramon No Beat, Detagaz, Matheus Schuencks e mais], para trabalhar nessas releituras e os deixei livres. Eles foram trazendo o que tinham sentido criativamente, o que funcionava melhor.”

Lançamento no aniversário do avô Francisco

“Eu tenho essas coisas com datas, acho importante celebrar as coisas em datas específicas. O canto na minha família nasceu com ele [Francisco] e minha avó Helena, então, foi algo muito representativo para mim. A importância dos meus avós, tanto paternos, quanto maternos, é um amor muito acolhedor, gentil, carinhoso, nostálgico. Aprendi muito meus avós, sua história. A importância deles é muito gigantesca, de muito amor, respeito. Eles estão dentro de mim, os levo comigo sempre.”

Wanessa aprendeu a lidar com as críticas Divulgação/Alexandre Pio

Exposição da vida pessoal

“Não acho que seja tão diferente do que era quando comecei, porque hoje as fake news são muito cruéis. Antes, alguns anos atrás, pelo menos quando saía alguma mentira sobre você, tinha a quem recorrer. Tinha o endereço, o nome, e podia cobrar lá a mentira dita. Hoje é mais difícil. Você não sabe quem está por trás de um perfil, muitas vezes não são nem pessoas qualificadas como jornalistas para poder falar alguma coisa. Acho mais complicado. A dor de você ser ofendida sempre vai existir, não é legal. É claro que, quando era muito novinha, aquilo batia em mim de uma forma muito violenta, e hoje bate uma ‘brisinha’. Sei separar as coisas e não levar tanto para o pessoal. Meu autoconhecimento me fez não carregar nada que não é meu.”

Afinal, voltou com Dado Dolabella?

“O futuro a Deus pertence. O que posso dizer é que eu sempre tive uma relação muito carinhosa com as pessoas que passaram na minha vida, que são importantes. Então, desejo toda a felicidade do mundo para o Dado, e o futuro a Deus pertence.”

Relação com Marcus Buaiz e Isis Valverde

“Desejo demais a felicidade do Marcus. A Isis é uma pessoa muito querida, que meus filhos amam, isso é o mais importante para mim. E estou muito feliz por ele, pelo casamento dele. Hoje a gente tem uma relação muito respeitosa e carinhosa pelo que temos juntos, que são nossos filhos. Construímos essa educação juntos, estamos juntos porque os meninos precisam e isso não tem preço. É o que eu falo para os meus filhos: não somos um casal, mas somos uma família, porque estamos aqui em prol de vocês. E isso faz a diferença para meus filhos e tenho certeza disso.”