Aos 91 anos, Francisco Cuoco vive recluso e está enfrentando uma série de problemas de saúde. O ator estaria com 130 quilos, infecção nos rins e dificuldade para se locomover. E, ainda, Cuoco depende de cuidadores e enfermeiros para sobreviver no dia a dia.



