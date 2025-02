Wanessa Camargo se pronuncia após flagra da amiga com Dado Dolabella: 'Nada acontecendo'

Após uma nova polêmica sobre o término de Wanessa Camargo e Dado Dolabella, a cantora veio a público falar sobre os rumores de que o ex já estaria se envolvendo com uma amiga. Isso porque Dado foi visto em piscina de hotel no Guarujá (SP) ao lado da atriz Renata Brás. “Ficou parecendo que a amiga tinha furado o olho da Wanessa, mas não é bem assim”, comentou Fabíola Reipert. "Não tem nada acontecendo, ela é minha amiga e do Dado", garantiu Wanessa. Além disso, o namorado de Renata ainda estaria presente na viagem. Entenda!