Três vestidos, helicóptero e famosos: saiba como foi o casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Após meses de espera e especulação, chegou o grande dia de Isis Valverde e Marcus Buaiz. A atriz e o empresário fizeram o maior festão no último sábado (3) e reuniram 200 pessoas, que ficaram sem sinal de celular durante a celebração e chegaram ao local de helicóptero. Isis usou três vestidos de Vivienne Westwood, e o filho dela, o pequeno Rael, foi o responsável por levar as alianças. Dentre os famosos presentes, estavam Thaila Ayala, Fiorella Mattheis, Sophie Charlotte e Seu Jorge. E o buffet de comida tinha frutos do mar! Veja mais detalhes.



