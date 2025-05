Marina Ruy Barbosa revela motivo de ombro roxo após assustar fãs Atriz explicou que vestido usado em Cannes pesava mais de 15 kg e causou hematoma Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/05/2025 - 14h11 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h14 ) twitter

Marina Ruy Barbosa chamou atenção ao aparecer com o ombro roxo Reprodução/TikTok/@marinaruybarbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa resolveu mudar o visual e surpreendeu todo mundo ao aparecer loira no tapete vermelho do baile de gala da amfAR, realizado durante o festival de Cannes, na França, no último dia 22 de maio. A artista, que sempre foi conhecida pelo cabelo ruivo, resolveu entrar em uma nova fase — e deu o que falar.

Mas o que realmente chamou atenção dos fãs não foi só a mudança radical nos fios. No domingo (25), ao compartilhar um vídeo do evento nas redes sociais, seguidores perceberam algo estranho: o ombro da atriz estava roxo.

A preocupação foi imediata nos comentários: “O que é isso no braço dela?”, perguntou um seguidor. “O vestido claramente está apertando a circulação do braço dela. Ela com certeza estava desconfortável, mas mesmo assim continuou belíssima”, comentou outro.

Marina não demorou para responder e explicou o motivo do hematoma: “O vestido pesava +15kg”, escreveu ela, sobre o modelo da grife Balmain, todo bordado com pedrarias e detalhes dourados.

Veja o vídeo de Marina Ruy Barbosa:

