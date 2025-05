Davi Brito revela que parou de beber álcool e dispara: ‘Decisão mais poderosa da minha vida’ Influenciador afirmou que estava preso no vício e que não se reconhecia mais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/05/2025 - 13h26 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h27 ) twitter

Davi Brito revelou nas redes sociais que parou de beber Reprodução/Instagram/@daviooficialll

O influenciador Davi Brito resolveu abrir o coração nas redes sociais neste domingo (25) e fez uma revelação surpreendente: ele largou de vez o álcool! 💥

Em uma publicação sincera no Instagram, o ex-participante de reality show contou que está há um mês sem beber: “Eu tomei a decisão mais difícil — e ao mesmo tempo, a mais poderosa — da minha vida: parei de beber. Quem me conhece de verdade sabe o quanto eu era preso nesse vício. A bebida fazia parte da minha rotina, das minhas noites, dos meus finais de semana, das minhas fugas”.

Mas parece que a virada veio quando ele se olhou no espelho e... não se reconheceu mais! Segundo Davi, ele se viu “cansado, sem direção, desperdiçando o próprio potencial”. Foi aí que — como ele mesmo contou — teve um momento espiritual poderoso: “Deus tocou meu coração. Me deu força, clareza e coragem pra dizer: basta”.

Agora ele está todo focado nessa nova fase: “Escolhi trilhar um caminho novo, limpo, consciente. Hoje, eu sou um novo Davi. Um Davi com visão, com metas, com sede de crescimento e fé no que está por vir”, declarou.

‌



O ex-participante de reality ainda afirmou que cada dia longe da bebida é uma vitória e cada meta alcançada é um passo rumo ao propósito. “Eu me transformei — e continuo me transformando — com a força de Deus e com a decisão firme de não olhar mais pra trás”.

E olha que ele está levando a mudança a sério! Cada dia longe do álcool é uma vitória, segundo ele. “Eu me transformei — e continuo me transformando — com a força de Deus e com a decisão firme de não olhar mais pra trás”.

‌



Pra fechar o textão inspirador, ele ainda mandou aquele recado direto para os seguidores: se eu consegui, você também consegue! Com direito a versículo bíblico e tudo. “A mudança começa no momento em que você acredita que merece mais. E você merece”, escreveu. ✨

Veja o post de Davi Brito na íntegra:

