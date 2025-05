Isabel Veloso é alvo de críticas após lançar curso sobre câncer Conteúdo seria uma forma de ajudar outras pessoas que enfrentam a doença, mas gerou controvérsia por ser pago Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/05/2025 - 14h57 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h58 ) twitter

Isabel Veloso é alvo de críticas após lançar curso sobre câncer Reprodução Instagram

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, está no centro de uma polêmica daquelas! Tudo começou quando ela publicou um vídeo, na última quinta-feira (22), promovendo um curso voltado ao apoio emocional e à rotina de pacientes com câncer — e, claro, a internet não perdoou.

No vídeo, Isabel aparece explicando que a ideia surgiu a partir da sua própria experiência com a doença e que o conteúdo seria uma forma de ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido. “Minha intenção é compartilhar o que me deu força e equilíbrio durante esse período”, afirmou.

Mas nem todo mundo comprou a proposta. Muitos internautas acharam bonito… até descobrirem que o tal curso seria pago. Aí, pronto: o clima azedou!

Enquanto uns elogiaram a iniciativa como gesto de solidariedade, outros acusaram Isabel de tentar lucrar com uma condição tão delicada. “Sempre achei estranho esse discurso dela”, disparou uma seguidora. Outro foi mais direto: “É muito fácil transformar sofrimento em negócio quando se tem visibilidade.”

‌



E não parou por aí: começaram até a questionar a veracidade do diagnóstico da influenciadora, e os comentários desconfiados encheram as redes sociais.

A repercussão foi tanta que a equipe jurídica da jovem precisou se pronunciar oficialmente. Em nota, eles afirmaram que não se trata de um curso comercial, mas sim de aulas com caráter informativo, ministradas por profissionais da saúde. “Nosso objetivo sempre foi oferecer acolhimento e orientação a pacientes oncológicos e seus cuidadores”, diz o comunicado.

‌



Veja a nota de esclarecimento da influenciadora na íntegra:

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.