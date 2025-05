Ricky Martin diz que não está biscoitando, mas posa sem camisa nas redes sociais Cantor de 53 anos exibiu o físico em dia no espelho e causou alvoroço entre os fãs Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/05/2025 - 11h03 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ricky Martin postou foto sensual nas redes sociais Reprodução/Instagram/@ricky_martin

O cantor e ator porto-riquenho Ricky Martin, de 53 anos, resolveu dar o ar da graça nas redes sociais com uma selfie pra lá de ousada!

Sem camisa e diante do espelho, o astro exibiu o físico em dia, o bronzeado marcado e até deixou à mostra uma tatuagem em uma região bastante íntima... 👀🔥

Na legenda, Ricky filosofou e ainda brincou: “Aparecendo, ainda em formação! O que te motivou a aparecer esta semana?”, escreveu, jogando a isca para os seguidores.

E, como se não bastasse, ainda soltou as hashtags: #nãoestoubiscoitando e #estouapenasregistrando. Ah tá, Ricky, a gente finge que acredita... 😏

‌



Claro que os fãs foram à loucura nos comentários: “Pare, Ricky, você vai me matar um dia!”, suspirou um seguidor.“Está em ótima forma”, elogiou outro. “Como é que ele fica mais novo? Eu não entendo”, falou um terceiro.

Veja o post de Ricky Martin na íntegra:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.