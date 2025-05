Maíra Cardi causa polêmica ao dizer que fechou pirâmides do Egito para visita VIP Influenciadora compartilhou registros ao lado do marido, Thiago Nigro, durante uma viagem de luxo ao Cairo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/05/2025 - 14h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h16 ) twitter

Maíra Cardi disse que fechou as pirâmides do Egito só para ela e o marido Reprodução/Instagram

A influenciadora Maíra Cardi se tornou assunto nas redes sociais, nesta sexta-feira (23), ao afirmar que as pirâmides do Egito foram fechadas só para ela e Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, durante uma viagem de luxo ao Cairo.

A revelação veio acompanhada de fotos do casal em clima romântico, com as pirâmides ao fundo, como se estivessem num cenário exclusivo de filme.

Na legenda da publicação, Maíra escreveu: “Ontem aconteceu algo ÚNICO, o Egito fechou as pirâmides apenas para nós, para nos proporcionar algo mais que mágico! Uma viagem ÚNICA, inexplicável, inenarrável, nada que possamos escrever descreve o que estamos vivendo — e com a companhia certa que faz valer tudo. EGITO só para nós, um jantar nas pirâmides ao pôr do Sol 🙏🏼❤️“.

Mas aí a treta começou: muitos seguidores detonaram a ostentação, questionando como alguém consegue “alugar” um patrimônio mundial…

“Deve ser muito bom ser rico né, um dia quero experimentar.❤️“, comentou uma pessoa. ”Quanta prepotência! Qual a necessidade disso?“, questionou outra. Megalomaníaca ou perturbada mesmo?!?! Qual o sentido disso? 🤫🤔“, perguntou uma terceira.

Veja o post de Maíra Cardi na íntegra:

