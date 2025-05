Marina Ruy Barbosa divide opiniões nas redes sociais após ficar loira: ‘Envelheceu’ Atriz era conhecida pelos fios ruivos e surpreendeu os seguidores ao mudar o tom do cabelo pela primeira vez Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/05/2025 - 13h18 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marina Ruy Barbosa dividiu opiniões ao abandonar o ruivo Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu os fãs, na última quinta-feira (22), ao surgir com um visual completamente diferente: loiríssima! 👱🏻‍♀️

Conhecida mundialmente pelos fios ruivos icônicos, a artista resolveu abandonar o vermelho — pela primeira vez — e, claro, a mudança causou o maior burburinho nas redes sociais.

A transformação, que faz parte de uma campanha de beleza, foi revelada enquanto Marina cumpre uma agenda de compromissos na Europa, incluindo o glamouroso Festival de Cannes, na França.

Empolgada com o novo look, ela declarou nas redes sociais: “É hora de uma revolução loira”, em inglês, e ainda completou: “O início de uma nova era! Não poderia estar mais feliz e confiante.”

‌



Mas… a internet? Nem todo mundo curtiu! 😅

O novo visual dividiu opiniões: enquanto alguns fãs elogiaram o loiro da atriz, outros compararam Marina à influenciadora Maya Massafera.“Eu olho pra Marina loira e vejo a Maya Massafera”, disparou um seguidor.

‌



é impossível notar a diferença



maya massafera // marina ruy barbosa pic.twitter.com/G7GQdIGYm7 — nicollas (@castrxzl) May 22, 2025

imagina a coitada da marina ruy barbosa pintando o cabelo de loiro achando que arrasaria...pra no final ficarem chamando ela de maya massafera 💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/U4cMAc0Jhs — Micael W (@micaeLswL) May 22, 2025

Teve também quem dissesse que ela perdeu sua identidade com a mudança. “Que dó! Era o cabelo mais lindo. Agora só mais uma loira”, lamentou uma internauta. “Ai gente…. Ela era linda ruiva… esse loiro envelheceu ela”, comentou outra. “Acabaram com o contraste da gata 😮”, disse uma terceira.

Mas que gente implicante, né? Se ela está feliz com o cabelo novo, deixa ela…

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.