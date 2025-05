Treta em Cannes 2025: Denzel Washington discute com fotógrafo no tapete vermelho Confusão com o ator é mais uma no histórico do festival de cinema Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 20/05/2025 - 08h45 (Atualizado em 20/05/2025 - 09h37 ) twitter

Denzel Washington aponta dedo na cara de fotógrafo no tapete vermelho de Cannes Reprodução/YouTube/@news.com.au

O Festival de Cannes é o mais chique na lista de premiações do cinema. E é o que mais rende treta. A última envolve o ator Denzel Washington, que foi flagrado em uma discussão ríspida com um fotógrafo no tapete vermelho.

Na noite desta segunda-feira (19), Denzel foi gravado apontando o dedo na cara de um fotógrafo e dizendo para ele “parar”. Depois, o ator ainda gritou para o profissional de mídia não tocar nele.

Denzel had to get somebody together at Cannes 👀 pic.twitter.com/bKmMYPucap — chris evans (@notcapnamerica) May 19, 2025

A treta aconteceu no tapete vermelho antes da exibição de Highest 2 Lowest, ainda sem título em português, novo filme de Spike Lee. Denzel também foi agraciado com uma Palma de Ouro especial pela carreira.

Histórico de tretas

No ano passado, o Festival de Cannes também ficou marcado por barracos entre celebridades e uma segurança não identificada no tapete vermelho.

A briga mais feia foi com a atriz e cantora Kelly Rowland, ex-vocalista do grupo Destiny’s Child. Ela não gostou nem um pouco de ser apressada para subir as escadas que a levariam à sala do cinema. Com o dedo em riste, discutiu asperamente com a segurança. “Não fale assim comigo, você não é minha mãe”, disse.

