Camila Queiroz, Marina Ruy Barbosa e Juliana Paes brilham no tapete vermelho do Festival de Cannes

O Festival de Cannes continua bombando! Entre as estrelas que brilharam no tapete vermelho, estão as brasileiras Camila Queiroz, Marina Ruy Barbosa e Juliana Paes. Para a ocasião, Marina apostou em um vestido longo com cauda rosa. “Essa não erra, está sempre bonita”, elogiou Keila Jimenez. Já Juliana escolheu um look bem princesa. “Deslumbrante”, analisou Ana Hickmann. Veja como foi!



