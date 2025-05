Pai de Marina Ruy Barbosa arruma confusão na web e dá indireta para Bruna Marquezine A ruiva foi criticada por só ir a festivais internacionais para mostrar o look do dia e o pai ficou irritado Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/05/2025 - 11h28 (Atualizado em 19/05/2025 - 11h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marina Ruy Barbosa desfila no tapete vermelho de Cannes Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa

Babado dos bons! A atriz Marina Ruy Barbosa foi alvo de ataques dos seus seguidores ao publicar uma foto no Festival de Cannes, na França. O pai da ruiva ficou irritado, saiu em defesa dela e ainda mandou uma indireta para Bruna Marquezine.

A treta começou com os comentários dos seguidores de Marina. Teve um que falou assim: “Atriz que vai a festivais só pra desfilar looks. Cinco anos seguidos e até hoje não foi convidada a fazer um trabalho internacional.” 🙃

Não tem como não dar razão pra essa pessoa, né, aqui entre nós... 🐍

Aí o pai da Marina, seu Paulo Ruy Barbosa, saiu em defesa da filha — e muitas pessoas perceberam indiretas à Bruna Marquezine. E eu também percebi...

‌



“Graças somente ao trabalho incrível que ela faz, sem nunca precisar se escorar na fama de terceiros. A consequência disso é ser convidada para os melhores papéis, os melhores contratos publicitários, as capas de revistas nacionais e internacionais, prêmios nacionais e internacionais. Sinto muito, não adianta tentar diminuir as conquistas dela, que são muitas. Ela está em outro patamar.”

Quando ele fala em “se escorar na fama de terceiros”, será que ele está dando a entender que a Bruna se aproveitou da fama de Neymar? Mas ela já era famosa antes do Neymar... 🤔

‌



Aí outro seguidor cutucou dizendo que, ao contrário da Marina, Bruna fez filme internacional, foi convidada para o Oscar pela própria Academia e também para o maior evento de moda do mundo, o Met Gala.

E o seguidor ainda completou, dizendo: “Quando a Marina fizer tudo isso, você fala com a gente, tio. Enquanto isso, a gente encontra ela ganhando prêmio desconhecido na Arábia.”

‌



Seu Paulo foi lá e rebateu: “Met Gala é um show de horrores, nunca foi o maior evento de moda do mundo, você precisa se informar. Sinto muito se você se contenta com uma presença aleatória numa festinha de Oscar.”

E continuou dando indireta para Bruna Marquezine: “O recado foi dado. Tem endereço certo e a carapuça serviu. Não é de hoje que vocês se rasgam a cada conquista da Marina, colocando muitos comentários desrespeitosos. Vai elogiar sua musa quando ela ganhar alguma coisa, mas como isso não acontece nunca, vocês morrem de inveja.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.