Bruna Marquezine escapa de Neymar e Virginia; saiba o motivo 🤣🔥 A atriz tem dois livramentos seguidos e leva fãs à loucura Fabíola Reipert 17/05/2025 - 02h00

Bruna Marquezine escapa de Neymar e Virginia; saiba o motivo ūüėģūüĒ• Reprodu√ß√£o Instagram

Se tem algu√©m que est√° em paz enquanto o caos toma conta, essa pessoa √© Bruna Marquezine. A atriz virou assunto nas redes sociais depois que uma publica√ß√£o apontou que ela teria escapado de ‚Äúduas trag√©dias‚ÄĚ ‚ÄĒ e os f√£s concordaram!

A postagem dizia: ‚ÄúBruna Marquezine j√° escapou de duas trag√©dias: formar fam√≠lia com Neymar e ter a Virg√≠nia como parente.‚ÄĚ

O jogador do Santos tem se envolvido em uma sequ√™ncia intermin√°vel de pol√™micas, especialmente relacionadas √† sua vida amorosa. De trai√ß√Ķes p√ļblicas a uma disputa judicial com Luana Piovani, Neymar tem sido figura constante nos notici√°rios ‚ÄĒ e n√£o pelos melhores motivos.

J√° Virg√≠nia Fonseca est√° no centro das aten√ß√Ķes ap√≥s seu depoimento na CPI das Bets. A repercuss√£o foi enorme, com cr√≠ticas e compara√ß√Ķes pol√™micas tomando conta das redes.

E o que Bruna tem a ver com isso? Bem, ela quase virou cunhada de Virgínia, já que namorava João Guilherme, irmão de Zé Felipe, marido da influenciadora. O romance entre eles terminou em fevereiro deste ano, logo após a festa de aniversário de João.

A comemora√ß√£o, inclusive, ficou marcada por rumores de clim√£o: Bruna teria evitado fotos com Virg√≠nia e preferido manter dist√Ęncia. Agora a gente entende por qu√™, n√©?

O curioso √© que, al√©m de Bruna, o pr√≥prio Jo√£o Guilherme tamb√©m est√° curtindo publica√ß√Ķes de seguidores detonando Virg√≠nia.

Em uma delas ‚ÄĒ curtida por Bruna ‚ÄĒ, a influenciadora foi chamada de mau-car√°ter e at√© teve o look usado no Senado comparado ao de Suzane von Richthofen. Pesado!

