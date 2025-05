Luana Piovani solta o verbo após xingamentos de Zé Felipe: ‘Ignorantes não têm raciocínio’ Atriz e cantor trocaram farpas após ela criticar a influenciadora Virginia Fonseca nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/05/2025 - 13h08 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h20 ) twitter

Luana Piovani rebateu os xingamentos de Zé Felipe Reprodução/Instagram

Luana Piovani não ficou quieta! A atriz se pronunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira (15), depois de ser xingada pelo cantor Zé Felipe. 👀

A treta começou quando a artista criticou a influenciadora Virginia Fonseca, mulher do sertanejo, depois que ela prestou depoimento na CPI das Bets.

A opinião de Luana não pegou nada bem com Zé Felipe, que saiu em defesa da esposa — e não economizou nos xingamentos.

“Hoje é mesversário do José [Leonardo, filho caçula do casal] e já acordei com esse Matusalém querendo biscoitar. Luana Piovani, vai tomar no seu c*, meu amor de Jesus Cristo”, disparou.

‌



A atriz, claro, não deixou barato. Compartilhou uma publicação que chamava a fala do cantor de “machista” e respondeu à altura: “Ignorantes não têm vocabulário, linha de raciocínio e tampouco retórica.” 💥

Os dois já haviam trocado farpas na última quarta-feira (14), quando Luana respondeu a um seguidor que questionou quando ela iria rebater Zé Felipe.

‌



“Lu, que horas você vai acordar? O Brasil está esperando você macetar o Zé Felipe. Consegue dar uma previsão de horário, mais ou menos? Estamos ansiosos”, dizia a pergunta. A atriz respondeu com deboche: “Não jogo luz em sombra.”

Zé Felipe, por sua vez, voltou a alfinetar a artista: “Fusível deve tá queimado, joga luz em nenhum lugar 😂“.

