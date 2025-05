Virginia Fonseca perde meio milhão de seguidores após CPI das Bets: “Daqui a pouco ela vai engravidar para engajar” Influenciadora é criticada pela postura no Senado e por estratégia visual; analistas apontam tentativa de suavizar a imagem em meio... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca (Foto: Reprodução) Feed TV

A participação de Virginia Fonseca na CPI das Apostas Esportivas, conhecida como CPI das Bets, ainda reverbera nas redes sociais e no mundo digital. A influenciadora, que também apresenta um programa no SBT, tem enfrentado críticas contundentes por sua postura durante o depoimento em Brasília e, como consequência, viu sua base de seguidores no Instagram despencar em mais de 500 mil perfis.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Bia Miranda revela verdadeiro motivo de Maysha ainda estar na UTI

Após divulgar apostas online, Bruna Biancardi faz alerta sobre vício em jogos

Sheron Menezzes relata acidente do filho e desabafa: “Nasce uma mãe, nasce uma culpa”