‘O Agente Secreto’ brilha em Cannes e coloca o Brasil de novo nos holofotes do cinema mundial Novo filme de Kleber Mendonça Filho mistura espionagem, ditadura e memória nacional com ovacionada atuação de Wagner Moura Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 19/05/2025 - 09h19 (Atualizado em 19/05/2025 - 09h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wagner Moura brilha no filme 'O Agente Secreto' Divulgação

O Brasil tá na moda no cinema internacional — e não é exagero. Depois do sucesso de Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres, em Veneza no ano passado, agora é a vez de O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura, conquistar o Festival de Cannes com minutos de aplausos.

O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Retratos Fantasmas), é uma mistura potente de thriller político, cinema de espionagem e denúncia histórica. Moura vive Marcelo, um homem misterioso que tenta apagar o próprio passado em plena Recife de 1977, durante a ditadura militar.

Mas o filme vai além da trama de perseguições e identidades falsas: ele fala sobre o apagamento da memória coletiva do Brasil, especialmente dos tempos sombrios do regime. Temas como corrupção, censura e desaparecimentos ecoam fortemente — não só por aqui, mas no mundo todo.

A força do filme também está nos cenários. Quem é do Nordeste vai reconhecer lugares icônicos como o cinema São Luiz e a Praça do Sebo, usados aqui quase como personagens vivos da narrativa.

‌



Ah! E tem uma pitada de folclore também: a lendária Perna Cabeluda faz uma aparição que mistura humor e crítica — do jeitinho provocador que Kleber adora.

Com Wagner Moura cada vez mais consolidado lá fora, O Agente Secreto mostra que o cinema brasileiro segue potente, afiado e pronto pra exportação. E olha... Cannes que lute.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.