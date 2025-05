Yuri Lima se aposenta aos 30 para virar titular no time da Iza Jogador trocou Bonde Lotado pelo Bonde pesadão e de milhões, mesmo após falta grave longe dos campos Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 28/05/2025 - 18h49 (Atualizado em 28/05/2025 - 18h49 ) twitter

Yuri Lima, que pediu aposentadoria Reprodução/Instagram @yurilima

Yuri Lima, volante do Mirassol e agora ex-jogador de futebol aos 30 anos, anunciou sua aposentadoria dos gramados. Sim, minha gente, enquanto você aí tá pedindo VR antecipado pra pagar o pão da padaria, o Yuri pendurou as chuteiras com a seguinte conquista no currículo: marido da Iza.

Convenhamos: se tem um time onde uma galera queria ser titular, é o Iza Futebol Clube.

A carreira dele, no entanto, não foi exatamente um show de dribles. O ápice do buzz esportivo que Yuri protagonizou foi quando cometeu uma falta gravíssima fora das quatro linhas — e não tô falando de pênalti. Foi expulso da vida da cantora por uns tempos, mas fez aquele pedido de desculpas estilo VAR emocional e foi reintegrado ao elenco titular pela própria Iza. Um gesto de grandeza que o Mirassol, diga-se de passagem, nunca teve com ele — lá, ele era mais banco do que almofada de sala.

Mas vamos à poesia da coisa

Yuri cansou do bonde lotado da vida real —boletos, treinos, viagens de ônibus com uniforme suado e marmitinha de frango seco. E decidiu embarcar no que eu chamo de bonde pesadão. Esse, sim, tem conforto, glamour e legenda com declaração de amor.

‌



E cá entre nós? Ele tá certo. Se é pra jogar, que seja no time de uma

Celebridade de peso, com salário emocional em dia, filhos lindos, mansão, carrão , viagens …

‌



Enquanto isso, a maioria dos mortais segue aqui, sem Iza, sem Mirassol e sem previsão de aposentadoria.

