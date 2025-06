Quem disse que a Farofa acabou? Gkay dá guinada em carreira e lança novos projetos Influenciadora aposta em nova agência, festão repaginado e até casinha de famosos no São João Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 03/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem disse que a Farofa acabou ? Gkay dá guinada em carreira e lança novos projetos Reprodução Instagram

Gessica Kayane, a Gkay, está passando o rodo nas fases da carreira — e agora com GPS recalculado. Após as turbulências da última edição da Farofa, marcada por cancelamentos, tretas e até um certo desgaste na imagem da influenciadora, ela decidiu dar um giro de 180° e reinventar o jogo.

A criadora de conteúdo, que soma mais de 42 milhões de seguidores nas redes, trocou de agência e agora integra o poderoso casting da Farol, considerada uma das maiores agências de influenciadores do país. E com essa mudança de bastidores, vieram também dois novos projetos que prometem fazer barulho (com sanfona e tudo): uma nova versão da Farofa da Gkay e uma espécie de casa cheia de influenciadores em pleno coração do São João de Campina Grande. Seria um mix de São João da Thay com Rancho do Maia?

Farofa Reloaded: Menos barraco, mais conceito?

Marcada para setembro de 2025, a nova Farofa da Gkay vai acontecer em hotel em Recife e promete ganha rum ar mais “glamuroso”. Serão três dias de festa, incluindo uma corrida beneficente aberta ao público, um baile de gala e, claro, as festas icônicas que já viraram marca registrada do evento. A ideia é resgatar o brilho da Farofa, mas com um toque de maturidade e impacto social. Ou seja: menos exposed no banheiro e mais presença no tapete vermelho.

Rancho da Gkay? Quase isso!

Antes mesmo da Farofa, em junho, Gkay embarca em um novo formato com influenciadores e marcas em Campina Grande (PB), cidade conhecida por sediar o maior São João do mundo. O projeto até tem uma carinha de mistura de Rancho do Carlinhos Maia com São João da Thay, só que com a assinatura cômico-pop de Gkay. Mas não é um reality!!!

‌



Será uma casa de influenciadores, recheada de ativações de marcas, experiências exclusivas, shows e muita produção de conteúdo durante o dia — tudo isso como um aquecimento (e buzz garantido) para os eventos juninos oficiais da noite. O objetivo é claro: viralizar, causar e estreitar ainda mais os laços entre marcas, creators e público...

Simm. Dois eventos grandes, agência nova… Gkay parece estar apostando em uma nova versão. Será que o público vai curtir?

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.