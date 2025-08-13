Tirullipa se desculpa publicamente por infidelidade
Humorista busca reconciliação após caso com filha de ex-assistente
O humorista Tirullipa veio a público pedir desculpas por trair sua esposa, Stefânia Lemos, com quem é casado há 15 anos e tem duas filhas. O caso envolveu Dani Lopes, filha de seu ex-assistente, revelado após a divulgação de mensagens trocadas entre eles.
Tirullipa expressou arrependimento profundo e afirmou que já pediu perdão à esposa e à família. Ele também se desculpou com seus fãs, destacando seu compromisso em reconquistar a confiança dos entes queridos e reparar o dano emocional causado. O humorista está determinado a restaurar a harmonia familiar e superar este episódio difícil.
