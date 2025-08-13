Tirullipa se desculpa publicamente por infidelidade Humorista busca reconciliação após caso com filha de ex-assistente Famosos e TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 17h22 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h22 ) twitter

O humorista Tirullipa veio a público pedir desculpas por trair sua esposa, Stefânia Lemos, com quem é casado há 15 anos e tem duas filhas. O caso envolveu Dani Lopes, filha de seu ex-assistente, revelado após a divulgação de mensagens trocadas entre eles.

Tirullipa expressou arrependimento profundo e afirmou que já pediu perdão à esposa e à família. Ele também se desculpou com seus fãs, destacando seu compromisso em reconquistar a confiança dos entes queridos e reparar o dano emocional causado. O humorista está determinado a restaurar a harmonia familiar e superar este episódio difícil.

Por que Tirullipa pediu desculpas publicamente?

Tirullipa pediu desculpas publicamente por ter traído sua esposa, Stefânia Lemos, com quem é casado há 15 anos e tem duas filhas. O caso envolveu Dani Lopes, filha de seu ex-assistente, e foi revelado após a divulgação de mensagens trocadas entre eles.

Qual foi a reação de Tirullipa em relação ao ocorrido?

O humorista expressou um profundo arrependimento e afirmou que já pediu perdão à esposa e à família. Ele também se desculpou com seus fãs, destacando seu compromisso em reconquistar a confiança dos entes queridos e reparar o dano emocional causado.

Quais são os planos de Tirullipa após o incidente?

Tirullipa está determinado a restaurar a harmonia familiar e superar este episódio difícil em sua vida.

