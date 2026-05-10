Luan Argollo aproveita dia de folga das gravações de Amor em Ruínas em MG Ator viajou com o elenco para a cidade de Carrancas e gravou sequências da nova série da Seriella Productions

Luan Argollo celebra belezas de Minas Gerais Reprodução/Instagram

Luan Argollo está no elenco de Amor em Ruínas como Shalmaneser V, e participou das gravações da série em Minas Gerais. O ator aproveitou um dia de folga para curtir as belezas naturais de Carrancas, no interior do estado.

Em meio aos cliques na cachoeira, ele compartilhou que estava desbravando as belezas naturais da cidade:“Conhecendo Carrancas”.

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Saiba mais:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano no Univer Vídeo e na RECORD.