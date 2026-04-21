Amor em Ruínas: elenco compartilha detalhes de gravações em fazenda no Rio de Janeiro Atores e o diretor-geral Davi Lacerda relatam experiência e ressaltam expectativa com o início do projeto

Gravações de Amor em Ruínas começam no Rio de Janeiro Gabriel Alberto/R7

As gravações de Amor em Ruínas começaram oficialmente no Rio de Janeiro. O projeto comandado pelo diretor-geral Davi Lacerda teve suas primeiras cenas gravadas em um cenário bucólico no bairro de Pedra de Guaratiba, na zona oeste da cidade.

O site oficial esteve presente durante três dias na locação, e acompanhou de perto toda a movimentação da equipe e do elenco da superprodução para gravar sequências marcantes no meio de uma floresta localizada em uma fazenda, entre a cidade e o mar.

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Murilo Cezar e Letícia Laranja, responsáveis por dar vida aos protagonistas Oseias e Gomer, comentam os momentos iniciais em que tudo se encaixa após meses de preparação.

“Dá aquele frio na barriga de início, mas é lindo começar a viver essa história, ter quilometragem de set para cada vez mais encorpar esse personagem e conseguir levar a riqueza da trama”, acredita Murilo.

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Murilo Cezar e Letícia Laranja comentam início das gravações de Amor em Ruínas Divulgação/Seriella Productions

Enquanto Letícia acrescenta: “Quando a personagem nasce, muitas preocupações ficam para trás. É colocar em prática o que venho fazendo nos últimos tempos, me preparando. É um privilégio. Nem sempre conseguimos ter esse tempo e isso me deixou feliz e tranquila”.

Em seu primeiro projeto na produtora, Davi Lacerda quer levar identidade à série. “A Seriella Productions me acolheu. E estamos fazendo todos os esforços para trazer meu conceito artístico. O grande diferencial é trazer uma linguagem mais contemporânea para uma temática que vai ter uma roupagem épica”, adianta.

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Start nas gravações

Além de Murilo, também estavam presentes no primeiro dia de gravações Iran Malfitano, Raphael Vianna, Bruno Padilha, Felipe Coutinho, Pedro Cassiano, Bruno Guedes, João Gana e Felipe Oladélè.

Veteranos, Iran Malfitano e Raphael Vianna destacam das gravações em externa na série Divulgação/Seriella Productions

Para Iran, que vai dar vida a Menaém na série, mesmo com 28 anos de carreira, o primeiro dia de gravações de um novo projeto é especial: “Por mais que eu esteja me aprofundando no personagem há dois meses, há a expectativa do início. E com cenas muito importantes, que têm muitas camadas de percepção. Estou muito feliz”.

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Outro veterano, com mais de 20 anos na atuação, Raphael Vianna retorna à dramaturgia bíblica após 10 anos, quando viveu Tobias em A Terra Prometida. Desta vez, ele tem o desafio de interpretar Pul, o qual define como um guerreiro estrategista.

“Adoro começar o trabalho em externa. Quero construir a história do Pul pela primeira cena dele. Isso é bem interessante, porque está muito bem escrita e desenhada, com uma tensão no ar”, afirma o ator, que já trabalhou com Davi Lacerda em outra oportunidade e celebra o reencontro com o diretor.

“Estou adorando me experimentar nesse projeto que tem uma linguagem mais cinematográfica, há uma riqueza no figurino e na caracterização. É tudo muito bem cuidado, com bastante qualidade”, completa.

Bruno Padilha e Felipe Coutinho retornam, agora como Amós e Miqueias Divulgação/Seriella Productions

Amós em Amor em Ruínas, Bruno Padilha também celebra o momento de iniciar mais um projeto: “É um trabalho lindo com uma dramaturgia de primeiríssima linha. Estar aqui hoje no primeiro dia é um grande privilégio”.

Felipe Coutinho é outro nome conhecido do público que está de volta, desta vez como Miqueias, e conta como foi gravar a primeira cena da série:

“Saio muito feliz, com meu personagem um pouco mais construído. O Miqueias é um homem de Deus”.

Enquanto aguardava sua vez de ir para o set de gravação, Pedro Cassiano não escondia a satisfação em ter sido escolhido para dar vida a Isaías:

“Hoje é o primeiro passo de um personagem que me sinto honrado em interpretar. Tem um peso histórico e uma responsabilidade grande. O dia de hoje dá um nervosismo. Não gosto de determinar muito o significado das coisas porque é um processo, mas o personagem começa agora e vai ser construído até o último dia de gravações”.

Pedro Cassiano e Bruno Guedes engatam mais um projeto na RECORD com Amor em Ruínas Divulgação/Seriella Productions

Com quase dez anos desde o primeiro papel na RECORD, Bruno Guedes chega para mais um desafio, desta vez como Zusman, e após gravar sua primeira cena em Amor em Ruínas, destaca que o público deve ver um novo lado do seu trabalho:

“Agora vai ser uma vertente que ainda não consegui mostrar dentro do meu portfólio do que já fiz. Apesar de ser servo, o Zusman não se intimida, nada o surpreende”.

João Gana e Felipe Oladélè também abriram os trabalhos de Amor em Ruínas na fazenda localizada em Pedra de Guaratiba.

Para João, que interpreta Pecaías, é um momento especial: “Estou muito feliz por esse acolhimento. O Pecaías é poderoso e articulador, e precisei acessar lembranças do personagem”.

João Gana e Felipe Oladélè comentam estreia em Amor em Ruínas Divulgação/Seriella Productions

Felipe, que dá vida a Sema, completa, ao revelar os desafios da sequência:

“É uma novidade para mim, é o primeiro dia e tive que conduzir uma carroça. Aprendi há pouco tempo e trabalhar com animais no set é sempre desafiador. O Sema é o administrador do palácio, do reino e está sempre em negociação.

Mais um dia de gravações

O site oficial voltou ao set de Amor em Ruínas para acompanhar mais um dia de sequências impressionantes e conversar com os atores envolvidos nas cenas do dia.

Shia Phoenix, Luan Argollo e Rodrigo Andrade destacam força de seus personagens Divulgação/Seriella Productions

Desta vez, nomes como Shia Phoenix, Luan Argollo e Rodrigo Andrade contaram como foi a experiência de iniciar o projeto em meio à natureza do Rio de Janeiro.

“Aqui é um lugar muito bonito. É bom esse contato com a natureza. E é uma baita produção, com direção e toda a equipe maravilhosa como sempre. O Sargão II é um comandante da Assíria, diferente do meu último personagem, em A Vida de Jó (2025). Esse contraste é muito legal enquanto artista para experimentar novos desafios”, comenta Shia.

Amor em Ruínas também marca o retorno de Luan Argollo, desta vez como Shalmaneser V:

“Voltar a fazer um personagem épico é muito bom para trazer o peso da densidade e da memória. E é uma relação que também é atual, com o pai. [Gravar aqui] é uma imersão. Você chega no set com a figuração, os cenários montados e entra no clima de concentração para o personagem. Também tiveram os cavalos, que foi uma adrenalina. Isso tudo causa um conjunto de sensações, que é ótimo”.

De volta após oito anos, Rodrigo Andrade encara um desafio bem diferente do personagem vivido em Jesus (2018), agora como Remalias.

“Depois da novela, resolvi dar um tempo e focar na carreira musical. No final do ano passado, quis voltar a atuar e fui acolhido de uma forma especial. Fazer parte desta história é gratificante, tenho muito orgulho. Eu me preparei e tive o auxílio dos preparadores da Seriella. Já vivo esse universo há um tempo, venho construindo esse personagem, esse olhar, o jeito, a personalidade e de onde vem a força dele. Hoje é o nascimento de algo que vai ser grande”, garante.

Terceiro e último dia

João Villa e Gabriel Kaufmann relatam experiência em um set no meio da natureza Divulgação/Seriella Productions

No final da semana, foi a vez de acompanhar outros atores chegando à trama de Amor em Ruínas, como João Villa e Gabriel Kaufmann, rostos conhecidos do público.

Para João, em seu quarto trabalho, dar vida a Elá em um set como o da externa em Pedra de Guaratiba foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho:

“Nos ensaios com o Davi [Lacerda], encontramos caminhos muito interessantes, ele me instigou bastante a acreditar na força do personagem e dessa história tão potente. Foi a primeira vez que inicio pela cena de apresentação do personagem e é incrível, porque normalmente não gravamos na ordem. O ambiente mais bruto [da floresta] ajuda muito na construção”.

O ator ainda conta, sem dar muitos spoilers, o que esperar do personagem: “Um homem revoltado e ambicioso”.

Já Gabriel Kaufmann é Peca. O ator retorna após estar no elenco de A Vida de Jó e ressalta a diferença entre os personagens: “Ele é mais maduro e sagaz. Tem sido maravilhoso”.

Equipe da Seriella Productions deu um toque épico à fazenda no Rio de Janeiro Gabriel Alberto/R7

Sobre as cenas na floresta, Gabriel destaca as vantagens de se gravar uma externa: “Muda tudo. A textura, o visual, o cheiro do lugar. As locações que a Seriella escolhe são impressionantes. Cada vez me surpreendo mais. E isso ajuda muito a me encontrar naquele tempo e ritmo e, consequentemente, traz profundidade ao personagem”.

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano no Univer Vídeo e na RECORD.