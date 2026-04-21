Amor em Ruínas: elenco compartilha detalhes de gravações em fazenda no Rio de Janeiro
Atores e o diretor-geral Davi Lacerda relatam experiência e ressaltam expectativa com o início do projeto
As gravações de Amor em Ruínas começaram oficialmente no Rio de Janeiro. O projeto comandado pelo diretor-geral Davi Lacerda teve suas primeiras cenas gravadas em um cenário bucólico no bairro de Pedra de Guaratiba, na zona oeste da cidade.
O site oficial esteve presente durante três dias na locação, e acompanhou de perto toda a movimentação da equipe e do elenco da superprodução para gravar sequências marcantes no meio de uma floresta localizada em uma fazenda, entre a cidade e o mar.
Leia também:
Murilo Cezar e Letícia Laranja, responsáveis por dar vida aos protagonistas Oseias e Gomer, comentam os momentos iniciais em que tudo se encaixa após meses de preparação.
“Dá aquele frio na barriga de início, mas é lindo começar a viver essa história, ter quilometragem de set para cada vez mais encorpar esse personagem e conseguir levar a riqueza da trama”, acredita Murilo.
Enquanto Letícia acrescenta: “Quando a personagem nasce, muitas preocupações ficam para trás. É colocar em prática o que venho fazendo nos últimos tempos, me preparando. É um privilégio. Nem sempre conseguimos ter esse tempo e isso me deixou feliz e tranquila”.
Em seu primeiro projeto na produtora, Davi Lacerda quer levar identidade à série. “A Seriella Productions me acolheu. E estamos fazendo todos os esforços para trazer meu conceito artístico. O grande diferencial é trazer uma linguagem mais contemporânea para uma temática que vai ter uma roupagem épica”, adianta.
Start nas gravações
Além de Murilo, também estavam presentes no primeiro dia de gravações Iran Malfitano, Raphael Vianna, Bruno Padilha, Felipe Coutinho, Pedro Cassiano, Bruno Guedes, João Gana e Felipe Oladélè.
Para Iran, que vai dar vida a Menaém na série, mesmo com 28 anos de carreira, o primeiro dia de gravações de um novo projeto é especial: “Por mais que eu esteja me aprofundando no personagem há dois meses, há a expectativa do início. E com cenas muito importantes, que têm muitas camadas de percepção. Estou muito feliz”.
Outro veterano, com mais de 20 anos na atuação, Raphael Vianna retorna à dramaturgia bíblica após 10 anos, quando viveu Tobias em A Terra Prometida. Desta vez, ele tem o desafio de interpretar Pul, o qual define como um guerreiro estrategista.
“Adoro começar o trabalho em externa. Quero construir a história do Pul pela primeira cena dele. Isso é bem interessante, porque está muito bem escrita e desenhada, com uma tensão no ar”, afirma o ator, que já trabalhou com Davi Lacerda em outra oportunidade e celebra o reencontro com o diretor.
“Estou adorando me experimentar nesse projeto que tem uma linguagem mais cinematográfica, há uma riqueza no figurino e na caracterização. É tudo muito bem cuidado, com bastante qualidade”, completa.
Amós em Amor em Ruínas, Bruno Padilha também celebra o momento de iniciar mais um projeto: “É um trabalho lindo com uma dramaturgia de primeiríssima linha. Estar aqui hoje no primeiro dia é um grande privilégio”.
Felipe Coutinho é outro nome conhecido do público que está de volta, desta vez como Miqueias, e conta como foi gravar a primeira cena da série:
“Saio muito feliz, com meu personagem um pouco mais construído. O Miqueias é um homem de Deus”.
Enquanto aguardava sua vez de ir para o set de gravação, Pedro Cassiano não escondia a satisfação em ter sido escolhido para dar vida a Isaías:
“Hoje é o primeiro passo de um personagem que me sinto honrado em interpretar. Tem um peso histórico e uma responsabilidade grande. O dia de hoje dá um nervosismo. Não gosto de determinar muito o significado das coisas porque é um processo, mas o personagem começa agora e vai ser construído até o último dia de gravações”.
Com quase dez anos desde o primeiro papel na RECORD, Bruno Guedes chega para mais um desafio, desta vez como Zusman, e após gravar sua primeira cena em Amor em Ruínas, destaca que o público deve ver um novo lado do seu trabalho:
“Agora vai ser uma vertente que ainda não consegui mostrar dentro do meu portfólio do que já fiz. Apesar de ser servo, o Zusman não se intimida, nada o surpreende”.
João Gana e Felipe Oladélè também abriram os trabalhos de Amor em Ruínas na fazenda localizada em Pedra de Guaratiba.
Para João, que interpreta Pecaías, é um momento especial: “Estou muito feliz por esse acolhimento. O Pecaías é poderoso e articulador, e precisei acessar lembranças do personagem”.
Felipe, que dá vida a Sema, completa, ao revelar os desafios da sequência:
“É uma novidade para mim, é o primeiro dia e tive que conduzir uma carroça. Aprendi há pouco tempo e trabalhar com animais no set é sempre desafiador. O Sema é o administrador do palácio, do reino e está sempre em negociação.
Mais um dia de gravações
O site oficial voltou ao set de Amor em Ruínas para acompanhar mais um dia de sequências impressionantes e conversar com os atores envolvidos nas cenas do dia.
Desta vez, nomes como Shia Phoenix, Luan Argollo e Rodrigo Andrade contaram como foi a experiência de iniciar o projeto em meio à natureza do Rio de Janeiro.
“Aqui é um lugar muito bonito. É bom esse contato com a natureza. E é uma baita produção, com direção e toda a equipe maravilhosa como sempre. O Sargão II é um comandante da Assíria, diferente do meu último personagem, em A Vida de Jó (2025). Esse contraste é muito legal enquanto artista para experimentar novos desafios”, comenta Shia.
Amor em Ruínas também marca o retorno de Luan Argollo, desta vez como Shalmaneser V:
“Voltar a fazer um personagem épico é muito bom para trazer o peso da densidade e da memória. E é uma relação que também é atual, com o pai. [Gravar aqui] é uma imersão. Você chega no set com a figuração, os cenários montados e entra no clima de concentração para o personagem. Também tiveram os cavalos, que foi uma adrenalina. Isso tudo causa um conjunto de sensações, que é ótimo”.
De volta após oito anos, Rodrigo Andrade encara um desafio bem diferente do personagem vivido em Jesus (2018), agora como Remalias.
“Depois da novela, resolvi dar um tempo e focar na carreira musical. No final do ano passado, quis voltar a atuar e fui acolhido de uma forma especial. Fazer parte desta história é gratificante, tenho muito orgulho. Eu me preparei e tive o auxílio dos preparadores da Seriella. Já vivo esse universo há um tempo, venho construindo esse personagem, esse olhar, o jeito, a personalidade e de onde vem a força dele. Hoje é o nascimento de algo que vai ser grande”, garante.
Terceiro e último dia
No final da semana, foi a vez de acompanhar outros atores chegando à trama de Amor em Ruínas, como João Villa e Gabriel Kaufmann, rostos conhecidos do público.
Para João, em seu quarto trabalho, dar vida a Elá em um set como o da externa em Pedra de Guaratiba foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho:
“Nos ensaios com o Davi [Lacerda], encontramos caminhos muito interessantes, ele me instigou bastante a acreditar na força do personagem e dessa história tão potente. Foi a primeira vez que inicio pela cena de apresentação do personagem e é incrível, porque normalmente não gravamos na ordem. O ambiente mais bruto [da floresta] ajuda muito na construção”.
O ator ainda conta, sem dar muitos spoilers, o que esperar do personagem: “Um homem revoltado e ambicioso”.
Já Gabriel Kaufmann é Peca. O ator retorna após estar no elenco de A Vida de Jó e ressalta a diferença entre os personagens: “Ele é mais maduro e sagaz. Tem sido maravilhoso”.
Sobre as cenas na floresta, Gabriel destaca as vantagens de se gravar uma externa: “Muda tudo. A textura, o visual, o cheiro do lugar. As locações que a Seriella escolhe são impressionantes. Cada vez me surpreendo mais. E isso ajuda muito a me encontrar naquele tempo e ritmo e, consequentemente, traz profundidade ao personagem”.
Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano no Univer Vídeo e na RECORD.