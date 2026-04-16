Bruna Trevisan mostra primeiro dia de gravação na série Amor em Ruínas: ‘Nitza nasceu’ Atriz compartilhou com os fãs bastidores da superprodução nas redes sociais

Bruna Trevisan mostra primeiro dia de gravação Reprodução/Instagram

Bruna Trevisan está no elenco de Amor em Ruínas como Nitza. E para celebrar, a atriz compartilhou com os seguidores um vlog com o primeiro dia de gravação na superprodução.

“Nitza nasceu”, escreveu a atriz. Nos comentários, a colega de elenco, Isa Souza, que interpreta Raisa, elogiou: “Perfeita”.

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Enquanto Guta Ruiz, que também está no elenco de Amor em Ruínas disse: “Minha filhota que amo arrasa como sempre”.

Os fãs da atriz pediram: “Mostra sempre que puder”. E uma outra seguidora demonstrou ansiedade pela nova personagem de Bruna: “Vai dar um show”.

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Assista:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios tem previsão de estreia para julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.