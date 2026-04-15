Raphael Vianna relembra época de modelo e brinca: ‘Será que esse cabelo volta?’ Ator está no elenco de Amor em Ruínas, série produzida pela Seriella Productions

Raphael Vianna relembra época de modelo Reprodução/Instagram

No elenco da série Amor em Ruínas, Raphael Vianna relembrou os tempos de modelo em publicação nas redes sociais.

Nas imagens, o ator aparece em editoriais e na passarela com o cabelo maior, mais cheio. Na legenda do post, brincou: “Será que esse cabelo volta?”

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Nos comentários, os fãs e seguidores elogiaram Raphael. “Sempre foi lindão”, comentou.

Enquanto outro relembrou a estreia do ator na tela da RECORD: “A primeira vez que vi você na TV, você estava com um cabelo parecido, na novela Bicho do Mato, em 2006”.

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Veja:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano na Univer Vídeo e na RECORD.