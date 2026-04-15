Raphael Vianna relembra época de modelo e brinca: ‘Será que esse cabelo volta?’
Ator está no elenco de Amor em Ruínas, série produzida pela Seriella Productions
No elenco da série Amor em Ruínas, Raphael Vianna relembrou os tempos de modelo em publicação nas redes sociais.
Nas imagens, o ator aparece em editoriais e na passarela com o cabelo maior, mais cheio. Na legenda do post, brincou: “Será que esse cabelo volta?”
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Nos comentários, os fãs e seguidores elogiaram Raphael. “Sempre foi lindão”, comentou.
Enquanto outro relembrou a estreia do ator na tela da RECORD: “A primeira vez que vi você na TV, você estava com um cabelo parecido, na novela Bicho do Mato, em 2006”.
Veja:
Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano na Univer Vídeo e na RECORD.