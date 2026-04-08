Amor em Ruínas: Raphael Vianna faz aulas de montaria para nova série Ator compartilhou os registros do workshop e demonstrou afinidade e habilidade com o cavalo

Raphael Vianna faz aula de montaria para Amor em Ruínas Reprodução/Instagram

Raphael Vianna está no elenco da série Amor em Ruínas, prevista para estrear em julho no Univer Vídeo. Para dar vida ao novo personagem, o ator tem se dedicado também na preparação física, ao encarar aulas de montaria para a superprodução.

Nas redes sociais, ele compartilhou os registros do workshop e demonstrou afinidade e habilidade com o cavalo.

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“Um caso de amor. Carol e eu estamos nos conhecendo. Momento de preparação e construção de personagem novo!”, escreveu o ator.

Nos comentários, amigos e seguidores demonstraram ansiedade em saber mais sobre o novo trabalho de Raphael na telinha.

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Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano na Univer Vídeo e na RECORD.