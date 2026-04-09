Bruno Guedes compartilha ensaio fotográfico e arranca elogios de seguidora especial Ator está no elenco de Amor em Ruínas e é casado com a influenciadora Jade Seba, que prestigiou o marido

Bruno Guedes reflete ao postar ensaio nas redes sociais Reprodução/Instagram

Bruno Guedes está gravando Amor em Ruínas como Zusman e nas redes sociais o ator aproveitou para publicar os registros de um ensaio fotográfico. As fotos fizeram o maior sucesso com os seguidores, mas com uma em especial, sua esposa, a influenciadora Jade Seba.

“Silêncio, presença e direção”, escreveu Bruno. No que Jade respondeu, elogiando o marido.

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As demais seguidoras concordaram e adicionaram adjetivos como “maravilhoso”, “lindo”, “chique” e “sensacional”.

Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios tem previsão de estreia para julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.