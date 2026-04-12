Bruna Trevisan se declara a Caio Menck: ‘Calmaria nos meus dias de tempestade’
Atriz está no elenco da série ‘Amor em Ruínas’ como Nitza
Nitza na série Amor em Ruínas, Bruna Trevisan usou as redes sociais para se declarar a Caio Menck no dia do aniversário do ator. Os dois atuaram juntos em Paulo, O Apóstolo como Sophia e Lucas.
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Na publicação, a atriz mostrou momentos fofos do casal e escreveu uma linda declaração de amor:
“Você é a calmaria nos meus dias de tempestade. É abraço que me conforta, a mão que segura na minha e me faz acreditar que tudo é possível. [...] Você me ensina todos os dias. Me faz ser melhor. Me faz acreditar em mim mesma e me mostra que o sol nunca deixa de brilhar, mesmo nos dias mais nublados. O seu comprometimento e a sua dedicação com tudo que se propõe a fazer me inspiram. A sua sensibilidade e a sua criatividade me impressionam. O seu amor e a sua gentileza me emocionam.
O ator retribuiu a declaração da amada: “Obrigado por ser tão genuína, linda e ter esse coração de ouro. Fica até fácil para mim desse jeito. Sua forma de ver o mundo me encanta, seu jeito leve de sorrir de tudo é o charme que eu mais amo. Vem comigo, só não esquece do seu sol”.
Confira:
Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios tem previsão de estreia para julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.