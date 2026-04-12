Bruna Trevisan se declara a Caio Menck: ‘Calmaria nos meus dias de tempestade’ Atriz está no elenco da série ‘Amor em Ruínas’ como Nitza

Bruna Trevisan se declara a Caio Menck Reprodução/Instagram

Nitza na série Amor em Ruínas, Bruna Trevisan usou as redes sociais para se declarar a Caio Menck no dia do aniversário do ator. Os dois atuaram juntos em Paulo, O Apóstolo como Sophia e Lucas.

Na publicação, a atriz mostrou momentos fofos do casal e escreveu uma linda declaração de amor:

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“Você é a calmaria nos meus dias de tempestade. É abraço que me conforta, a mão que segura na minha e me faz acreditar que tudo é possível. [...] Você me ensina todos os dias. Me faz ser melhor. Me faz acreditar em mim mesma e me mostra que o sol nunca deixa de brilhar, mesmo nos dias mais nublados. O seu comprometimento e a sua dedicação com tudo que se propõe a fazer me inspiram. A sua sensibilidade e a sua criatividade me impressionam. O seu amor e a sua gentileza me emocionam.

O ator retribuiu a declaração da amada: “Obrigado por ser tão genuína, linda e ter esse coração de ouro. Fica até fácil para mim desse jeito. Sua forma de ver o mundo me encanta, seu jeito leve de sorrir de tudo é o charme que eu mais amo. Vem comigo, só não esquece do seu sol”.

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Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios tem previsão de estreia para julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.