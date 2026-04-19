Amor em Ruínas: conheça a história por trás do figurino da protagonista
Gomer, vivida por Letícia Laranja na série, usa vestido de cores quentes e golas assimétricas
Amor em Ruínas, a nova série da RECORD, estreia em breve e vai trazer a história de Gomer, interpretada por Letícia Laranja. E, de acordo com o Blog do Univer, o figurino vai ajudar a comunicar a personalidade da protagonista da série.
A história por trás do figurino
Poucas pessoas percebem que uma história não se constrói apenas por meio de personagens, mas também por meio dos cenários, cores, caracterização e figurino.
Assim como na vida, quando nos vestimos, comunicamos algo sobre quem somos, em Amor em Ruínas isso também fala por si.
Gomer carrega isso no próprio corpo. Seus vestidos de cores quentes e golas assimétricas revelam mais do que estilo: expõem sua instabilidade, seu desejo constante de ser vista.
Ela não apenas gosta de atenção — ela precisa dela. E, para a mulher samaritana que se casará com o profeta Oseias, nunca é suficiente.
Sua insegurança a empurra para escolhas que parecem corajosas à primeira vista, mas que, no fundo, são impulsivas — tortas — como se sempre houvesse tempo para se corrigir depois.
Essa sede por liberdade aparece nos cabelos soltos ao vento, quase indomáveis, e na vaidade ambiciosa marcada pelo excesso de adornos. Em Gomer, nada é discreto — porque o vazio que ela tenta preencher também não é.
Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios tem previsão de estreia para julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.