Amor em Ruínas: conheça a história por trás do figurino da protagonista Gomer, vivida por Letícia Laranja na série, usa vestido de cores quentes e golas assimétricas

Figurino de Gomer em Amor em Ruínas comunica a personalidade da protagonista Divulgação/Seriella Productions

Amor em Ruínas, a nova série da RECORD, estreia em breve e vai trazer a história de Gomer, interpretada por Letícia Laranja. E, de acordo com o Blog do Univer, o figurino vai ajudar a comunicar a personalidade da protagonista da série.

A história por trás do figurino

Poucas pessoas percebem que uma história não se constrói apenas por meio de personagens, mas também por meio dos cenários, cores, caracterização e figurino.

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Assim como na vida, quando nos vestimos, comunicamos algo sobre quem somos, em Amor em Ruínas isso também fala por si.

Figurino de Gomer (Letícia Laranja) traz cores quentes Divulgação/Seriella Productions

Gomer carrega isso no próprio corpo. Seus vestidos de cores quentes e golas assimétricas revelam mais do que estilo: expõem sua instabilidade, seu desejo constante de ser vista.

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Ela não apenas gosta de atenção — ela precisa dela. E, para a mulher samaritana que se casará com o profeta Oseias, nunca é suficiente.

Sua insegurança a empurra para escolhas que parecem corajosas à primeira vista, mas que, no fundo, são impulsivas — tortas — como se sempre houvesse tempo para se corrigir depois.

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Essa sede por liberdade aparece nos cabelos soltos ao vento, quase indomáveis, e na vaidade ambiciosa marcada pelo excesso de adornos. Em Gomer, nada é discreto — porque o vazio que ela tenta preencher também não é.

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios tem previsão de estreia para julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.