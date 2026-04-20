Murilo Cezar mostra amor pela natureza nos bastidores de viagem de Amor em Ruínas Ator está no interior de Minas Gerais para gravar sequências de Oseias na série

Murilo Cezar mostra bastidores com cavalo em gravações no interior de Minas Reprodução/Instagram

Protagonista de Amor em Ruínas, Murilo Cezar está no interior de Minas Gerais gravando sequências de Oseias na série.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ator mostrou todo seu amor pela natureza e pelos animais, além da habilidade com cavalos.

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“Ansiosa para ver essas cenas”, escreveu uma fã. “É um novo personagem?”, perguntou outra.

“Muito bom esse contato com a natureza. Minas é bom demais”, disse uma terceira seguidora.

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Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios tem previsão de estreia para julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.