Novo teaser de Amor em Ruínas mostra relação de Gomer com Oseias e Amit Série de Cristiane Cardoso estreia em julho no Univer Vídeo

Letícia Laranja protagoniza Amor em Ruínas como Gomer Reprodução/Instagram

Amor em Ruínas estreia dia 17 de julho no Univer Vídeo e vai mostrar a relação intensa de Oseias (Murilo Cezar) e Gomer (Letícia Laranja).

Em novo teaser divulgado pela autora Cristiane Cardoso nas redes sociais, é possível ver mais detalhes de como será a dinâmica entre eles e a interferência que Amit, personagem de Sergio Marone, vai promover na trama.

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“Se você nunca conheceu o amor, quando encontrá-lo, não saberá vivê-lo — muito menos mantê-lo. Será que o amor está em ruínas ou as pessoas simplesmente não o conhecem?”, escreveu a autora na legenda.

Assista:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios tem previsão de estreia para julho no Univer Vídeo.