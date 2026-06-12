Sidney Sampaio se casa em castelo no interior de São Paulo com festa de mais de R$ 500 mil Ator de Amor em Ruínas celebrou o momento com a amada, a dermatologista Luana Sales, e mais de 200 convidados

Sidney Sampaio se casa com a dermatologista Luana Sales Divulgação/Castros Fotografia

Sidney Sampaio, o Jonas de Amor em Ruínas, se casou na quinta (11) com a dermatologista Luana Sales em um castelo no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo. O momento especial foi acompanhado por cerca de 200 convidados que celebraram o casal em uma festa de mais de R$ 500 mil. Saiba detalhes.

“Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, não esperava que tudo fosse ficar tão lindo, tão perfeito para celebrar junto com o amor da minha vida a nossa união. Aqui só tem pessoas que eu amo, escolhemos a dedo cada convidado”, revela o ator.

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Sidney ainda contou que vai passar alguns dias com a esposa em Campos do Jordão antes de retomar as gravações da série, que estreia em breve no Univer Vídeo e na tela da RECORD.

Bianka Fernandes foi uma das 200 convidadas do casamento de Sidney Divulgação/Castros Fotografia

Uma das convidadas da festança foi Bianka Fernandes, que contracenou com Sidney em A Terra Prometida (2016). A amizade entre eles se mantém forte até hoje: “Lembro até hoje quando conheci o Sidney, ele fez o teste para o personagem Josué comigo e fizemos uma amizade desde essa fase. Estou feliz de participar deste momento incrível na vida dele”.

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Saiba mais detalhes da festa:

Sidney Sampaio se casa em cerimônia avaliada em R$ 500 mil Divulgação/Castros Fotografia

- Flores da Colômbia. No buquê mais de 100 rosas colombianas;

- No buffet pratos como entradas de bobó de camarão com farofa de coco, escondidinho de carne seca com crispy de couve e babatas rústicas com ervas. E no jantar foi servido escalope de mignon, manicaretes de quatro queijos.

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.