Luan Argollo, de Amor em Ruínas, estrela clipe de Ana Castela e chama atenção dos fãs Ator vive uma história de amor com a Boiadeira no clipe de É Que Eu Não Te Esqueci

Luan Argollo faz par com Ana Castela em clipe da cantora Reprodução/Instagram

Luan Argollo, o Shalmaneser V de Amor em Ruínas, é a estrela do clipe de Ana Castela ao lado da cantora. No vídeo da música É Que Eu Não Te Esqueci, divulgado na sexta (29), o ator vive uma história de amor intensa e fofa ao lado da sertaneja, popularmente conhecida como Boiadeira.

Nas redes sociais, Luan já vinha aquecendo os seguidores ao compartilhar cliques com legendas como “Cowboy Baiano”, uma alusão às raízes da sua terra natal, e publicou os bastidores das gravações ao lado da cantora.

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Luan Argollo mostra lado cowboy baiano em clipe de Ana Castela Reprodução/Instagram

Nos comentários, amigos e fãs vibraram com o momento. Lucca Picon escreveu: “Lindos”. Enquanto a própria Ana Castela deixou emojis fofos na postagem do rapaz.

Veja os cliques:

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Assista ao clipe:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.