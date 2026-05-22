Amor em Ruínas: entenda o contexto político e histórico de Israel da época da trama História de Oseias se passa durante o século VIII a.C.

Jeroboão é interpretado por Jefferson da Fonseca em Amor em Ruínas Divulgação/Seriella Productions

Amor em Ruínas, série estrelada por Murilo Cezar e Letícia Laranja, ganha nova data de estreia: 24 de julho no Univer Vídeo. E em publicação no Blog, a plataforma de streaming explicou o contexto político e histórico da época em que se passa a trama.

A história de Oseias (Murilo Cezar) se passa em um dos períodos mais conturbados de Israel. O profeta viveu durante o século VIII a.C., uma época marcada pela opulência e luxúria; em contrapartida, pela desigualdade social e violência política. O povo encontrava-se espiritualmente distante de Deus; entretanto, politicamente, aparentava estabilidade.

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A Bíblia cita, em Oseias 1:1, os reis que ocupavam o trono na época: “Palavra do Senhor que veio a Oseias… nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel.” (Oseias 1:1)

Enquanto o Reino de Judá, ao sul, teve certa estabilidade com reis como Ezequias, o Reino de Israel, ao norte, enfrentava uma grande crise política.

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Durante a época de Jeroboão II (Jefferson da Fonseca), em Samaria (capital de Israel), houve grande prosperidade material e expansão territorial, mas, sob seu governo, a idolatria e a injustiça social se enraizaram. Com isso, a corrupção ganhava força na medida em que a moralidade se degenerava.

Tudo isso refletia na forma como o povo tratava seu relacionamento com o Criador, deixando para trás os ensinamentos passados e se embriagando com a idolatria da época.

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Oseias denunciava essa prática: “Só predominam o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar…” (Oseias 4:2)

Após a morte de Jeroboão II, a situação política piorou ainda mais. Israel entrou em um período marcado por conspirações, golpes e assassinato de reis: Zacarias (Vinicius Wester), Salum (João Lucas Romero), Menaém (Iran Malfitano), Pecaías (João Gana) e Peca (Gabriel Kaufmann) (2 Reis 15:10-25), nomes que vocês verão e acompanharão tudo em Amor em Ruínas. (Já adianto aqui: isso não é spoiler, está tudo na Bíblia)

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Por outro lado, além da crise interna, Israel vivia sob pressão do Império Assírio, o maior e mais poderoso da época, que, devido à sua expansão territorial e força militar, conquistou diversas nações ao redor. Com isso, os reinos menores viviam sob a tensão de guerras e invasões assírias.

Diante dessas ameaças, os reis da época apoiavam-se em alianças políticas com outros povos, como o Egito, em vez de confiar na Aliança de Deus. “Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento; invocam o Egito, vão para a Assíria.” (Oseias 7:11)

Nesse cenário político e histórico, em meio à fraqueza espiritual, Deus levantou Oseias, o homem que escrevia o que Ele chorava. Sua vida pessoal tornou-se símbolo da relação que o Criador tem com a criatura, mostrando que, apesar da infidelidade e do desprezo , o Seu amor continua lá.

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.