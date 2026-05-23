Sergio Marone elogia Letícia Laranja em registro dos bastidores de Amor em Ruínas: ‘Você é luz’
Protagonista da série compartilha com os fãs cliques por trás das câmeras da superprodução
Gomer na série Amor em Ruínas, Letícia Laranja aproveita os intervalos entre as cenas para clicar os bastidores da nova superprodução da RECORD. E ao compartilhar os registros nas redes sociais a atriz foi elogiada por colegas e fãs.
Nos cliques, Letícia aparece na sala de caracterização prestes a entrar no set como Gomer e também em cenários externos.
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Nos comentários, o parceiro de cena, Sergio Marone, que vive Amit na trama escreveu: “Lindona. Você é luz!”
Uma seguidora acrecentou: “Linda e talentosa! Excelente atriz”.
Confira:
Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.