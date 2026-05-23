Sergio Marone elogia Letícia Laranja em registro dos bastidores de Amor em Ruínas: ‘Você é luz’ Protagonista da série compartilha com os fãs cliques por trás das câmeras da superprodução

Letícia Laranja mostra bastidores de Amor em Ruínas Reprodução/Instagram

Gomer na série Amor em Ruínas, Letícia Laranja aproveita os intervalos entre as cenas para clicar os bastidores da nova superprodução da RECORD. E ao compartilhar os registros nas redes sociais a atriz foi elogiada por colegas e fãs.

Nos cliques, Letícia aparece na sala de caracterização prestes a entrar no set como Gomer e também em cenários externos.

‌



Nos comentários, o parceiro de cena, Sergio Marone, que vive Amit na trama escreveu: “Lindona. Você é luz!”

Uma seguidora acrecentou: “Linda e talentosa! Excelente atriz”.

‌



Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.