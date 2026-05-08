Amor em Ruínas: Amit é protagonista de novo teaser da série Personagem de Sergio Marone promete atrapalhar a vida de Oseias e Gomer na superprodução

Sergio Marone interpreta Amit na série Amor em Ruínas Reprodução/Instagram

Amor em Ruínas estreia dia 17 de julho no Univer Vídeo e a autora Cristiane Cardoso divulgou um novo teaser da série nas redes sociais. Nas novas imagens da superprodução é possível entender um pouco mais da personalidade de Amit, vivido por Sergio Marone.

Na trama, o personagem promete atrapalhar a vida dos protagonistas Oseias (Murilo Cezar) e Gomer (Letícia Laranja).

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“Esse é o Amit. Ele representa Baal: vive como um ídolo e quer ser servido. É Samaria encarnada em um homem, que sufoca pouco a pouco os que ainda temem a Deus ali. Nem por isso Oseias vai deixar de ser quem é, pois quem teme a Deus em dias bons, O teme ainda mais em dias ruins… Dias de Amit", escreveu a autora.

Assista:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.