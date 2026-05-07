Raphael Vianna mostra belezas da locação de Amor em Ruínas no interior de Minas Gerais Ator compartilhou com os fãs imagens de Carrancas durante uma pausa nas gravações

Raphael Vianna mostra belezas e bastidores das gravações no interior de Minas Reprodução/Instagram

Pul na série Amor em Ruínas, Raphael Vianna aproveitou a pausa nas gravações da superprodução em Minas Gerais para compartilhar com os fãs imagens das locações.

Na publicação, é possível ver florestas, cachoeiras e lugares incríveis que aparecerão na história de Oseias (Murilo Cezar) e Gomer (Leticia Laranja) a partir de julho no Univer Vídeo.

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Na legenda, Raphael escreveu: “Foram dias incríveis filmando a série Amor em Ruínas, nessa cidade acolhedora e com um cenário incrível! Muito feliz com esse projeto, nossa equipe é sensacional e estamos construindo um belíssimo trabalho para vocês! Ainda não podemos revelar imagens dos personagens então deixo aqui um pouco dos bastidores e das belezas dessa cidade. Gratidão, Carrancas”.

Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano no Univer Vídeo e na RECORD.